الخميس 18 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط لص يسرق السيارات في القاهرة

سرقة السيارات
سرقة السيارات

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بأنه عقب قيامه بركن السيارة خاصته بدائرة القسم، دون إحكام غلقها والتوجه لشراء بعض المستلزمات، ولدى عودته اكتشف سرقة مبلغ مالى من داخل السيارة ، ولم يتهم  أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته جزء من المبلغ المالى المستولى عليه – جهاز لاب توب "مجهول المصدر".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "المغافلة" وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة السرقة وإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية ، وأن "جهاز اللاب توب" المضبوط بحوزته من متحصلات واقعة سرقة أخرى ، وبتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المحال التجارية بأسلوب "المغافلة" وكذا ارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب على النحو المشار إليه.

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وزارة الداخلية قسم شرطة الحدائق مديرية امن القاهرة

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