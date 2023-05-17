يانج أفريكانز يؤكد تفوقه على مارومو جالانتس ويصعد لنهائي الكونفدرالية

حقق يانج أفريكانز التنزاني تأهلا تاريخيا للدور النهائي في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية الأفريقية).

وفاز يانج أفريكانز 2/1 على مضيفه مارومو جالانتس، الجنوب أفريقي، الأربعاء، في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

كانت مباراة الذهاب، التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي في العاصمة التنزانية دار السلام، انتهت بفوز يانج أفريكانز بنتيجة 2/صفر ، ليفوز الفريق التنزاني 4/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ويأتي صعوده للنهائي عن جدارة.

وافتتح فيستون كالالا ماييلي التسجيل ليانج أفريكانز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يحرز كينيدي مونوندا الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 62.

وتكفل رانجا تشيفاريو بإحراز هدف مارومو جالانتس الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع للشوط الثاني.

وأصبح يانج أفريكانز أول فريق تنزاني يتأهل لنهائي إحدى المسابقات القارية في التاريخ.

وضرب يانج أفريكانز موعدا في النهائي، مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين اتحاد الجزائر وأسيك ميموزا الإيفواري.

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت في كوت ديفوار الأسبوع الماضي، انتهت بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين، قبل أن يتجدد الموعد بين الفريقين في لقاء العودة في وقت لاحق اليوم.