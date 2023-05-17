الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سلطان عمان يزور مصر الأحد المقبل.. والعلاقات بين القاهرة ومسقط تزداد متانة

السلطان هيثم بن طارق
السلطان هيثم بن طارق

يزور السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، مصر، يوم الأحد المقبل، على رأس وفد رسمي من بلاده، في وقت تشهد العلاقات بين البلدين نموا ووثاقة كبيرة في آخر 50 عاما.


وتستعرض "الدستور" في السطور التالية، ملامح العلاقات المتينة التي تربط بين القاهرة ومسقط، والتي زادت من متانتها عبر 5 عقود احتفل بها البلدان نهاية العام الماضي. 
- في نهاية 2022 احتفلت سلطنة عمان ومصر بمرور 50  عاما من علاقات التعاون والإخاء بين البلدين الشقيقين.
- تسجل العلاقات بين السلطنة ومصر تقدما كبيرا في ظل استمرار الاتصالات المستمرة بين مسقط والقاهرة.
- تتميز العلاقات بين الرئيس السيسي والسلطان هيثم بالانسجام والتناغم في الرؤى والسياسات المشتركة للبلدين.
- يسعى البلدان إلى حل كل الخلافات بالحوار والتفاوض‮، والدعوة إلي إحلال السلام والاستقرار إقليميا ودوليا.
- تمثل العلاقات العمانية المصرية محور ارتكاز أساسي في المنطقة العربية.
- ترجع العلاقات بين البلدين إلى ما قبل 3500 سنة، حين كانت الملكة حتشبسوت ملكة مصر، ترسل أساطيلها التجارية إلى ظفار العمانية.
- حينما فتح عمرو بن العاص مصر، جاءت لمصر قبائل عمانية كثيرة وبقيت في البلاد حتى الآن.
- في 13 يناير 1944 زار السلطان سعيد بن تيمور مصر للمرة الأولى والتقى الملك فاروق.
- أعلنت عُمان تأييدها لمصر خلال العدوان الثلاثى عام 1956.
- أطلق السلطان قابوس مبادرة تاريخية وأصدر مرسوما أثناء حرب أكتوبر 1973 بالتبرع بربع رواتب الموظفين العمانيين لدعم مصر.
- وفي عام 1977 رفضت سلطنة عمان قطع علاقاتها مع مصر بسبب توقيعها اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل.
- زار الرئيس السيسي سلطنة عمان في فبراير 2018.
- كما زار السيسي عمان يومي 27 و28 يونيو 2022.

السلطان هيثم بن طارق عمان الدستور القاهرة عمان ومصر

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