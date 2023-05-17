الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بني سويف يناقش عدداً من الملفات الخاصة بالأحوزة العمرانية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمكتبه الدكتور ياسر عبد الحميد نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمهندس مجدي ربيع مدير المركز الإقليمي للتخطيط لإقليم شمال الصعيد، وذلك بحضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، والمهندس رامي رجب مدير إدارة  التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة.

وخلال اللقاء، تم استعراض جهود الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والتي يتم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة  المحافظة في مجالات التنمية العمرانية والتطوير الحضري بالمحافظة والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في الفترة الماضية، وبما يتسق مع توجيهات رؤية مصر 2030  لتحقيق التنمية المستدامة، التي أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تستهدف إعداد وتنفيذ محاور تنموية متكاملة تراعي كافة الأبعاد على كل المستويات، بهدف تحقيق التنمية العمرانية الشاملة.

أكد محافظ بني سويف علي تضافر الجهود وتقديم الدعم للهيئة العامة للتخطيط العمراني في تنفيذ توجهات الدولة في التنمية العمرانية وتحديد مناطق الامتدادات الجديدة، والتحكم في النمو العشوائي للمباني وتحسين البيئة العمرانية والظروف المعيشية للمواطنين وتدعيم المرافق الأساسية،بجانب المساهمة في الإدارة الجيدة للأراضي المخصصة للتنمية المستقبلية ومخاطبة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بضرورة تحديث المخططات الاستراتيجية والاحوزة العمرانية بما يتلائم مع الظروف الراهنة والوضع على الطبيعة طبقًا للاستدلال المكاني لكافة التجمعات العمرانية وفقًا لوزارة التنمية المحلية والكتل العمرانية المستحدثة.

تمهيدًا للعرض على وزارة التنمية المحلية لإدراجها كتجمعات عمرانية معتمدة والسير في إجراءات إعداد أحوزة عمرانية معتمدة لكافة التجمعات القائمة بكافة مراكز المحافظة.

وفي سياق آخر عقد اللواء حازم عزت اجتماعاُ ،بأعضاء اللجنة المكلفة بتدقيق مواقع الكتل العمرانية بدائرة المحافظة، وذلك في حضور وفد من الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والذي ضم: دكتور مهندس  ياسر عبد الحميد نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني،المهندس مجدي ربيع رئيس المركز الإقليمي لشمال الصعيد.

التخطيط العمراني الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف رؤية مصر 2030 شمال الصعيد

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