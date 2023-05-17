الأربعاء 17 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع عامل سقط أسفل القطار أثناء نزوله منه فى سوهاج

أسفل عجلات القطار
أسفل عجلات القطار

لقي عامل مصرعه إثر سقوطه أسفل القطار الروسى أثناء نزوله منه، حال تهدئته أمام محل إقامته بدائرة مركز البلينا في جنوب محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، بورود بلاغ من قسم شرطة النقل والمواصلات، يتضمن إفادة ناظر محطة سكة حديد البلينا ببلاغ بعض الأهالي بمنطقة بندر البلينا بوجود جثة بجوار شريط السكة الحديد بمكان غير مخصص للعبور، عقب مرور القطار الروسي «أسوان- القاهرة».

وانتقل اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد على، رئيس فرع الأمن العام، وتبين من المعاينة والفحص أنه حال قيام "حسني. م"، «55 سنة- عامل»، ويقيم بدائرة المركز، بالنزول من القطار حال تهدئته أمام محل إقامته اختل توازنه وسقط أسفله، مما نتج عنه وفاته، وقرر نجله عبدالرحمن «22 سنة- عامل» بمضمون ما تقدم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مركز البلينا

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