الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بعد نجاح جهود التهدئة.. الوساطة المصرية تُعيد الحياة لمدارس فلسطين

المدارس الفلسطينية
المدارس الفلسطينية

عادت المدارس الفلسطينية لاستقبال الأطفال من جديد بعد أيام من توقف العمل بها، وذلك بالتزامن مع نجاح جهود الوساطة المصرية للتوصل إلى الهدنة، ووقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وقالت منى عوكل، مراسلة "إكسترا نيوز"، إن الأطفال عادوا لحياتهم الدراسية العادية بعد انقطاعهم لأيام بسبب الحرب في قطاع غزة، واستهداف المنازل الفلسطينية بالصواريخ.

وعبر الأطفال عن سعادتهم الكبيرة للعودة لدراستهم، مؤكدين أنهم عاشوا 5 أيام صعبة وسط القصف، داعين للشهداء بالرحمة، ومتمنين أن تدوم الهدنة.

وحرصت المعلمات بالمدرسة على تخفيف الآثار النفسية على الأطفال باحتضانهم، ومشاركتهم في العديد من الأنشطة الترفيهية، بالإضافة إلى بعض الأنشطة التفاعلية داخل الفصول.

نجاح الوساطة المصرية 

ونجحت الوساطة المصرية في الوصول لاتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على وقف إطلاق النار، كما يتضمن الاتفاق وقف استهداف المواطنين، وهدم منازلهم

كما دعت مصر الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على الالتزام بوقف إطلاق النار، بعد 5 أيام من القصف المتبادل المتواصل بين الطرفين، الذي أدى لاستشهاد 30 شخصًا أغلبهم من النساء والأطفال.

المدارس الفلسطينية الأطفال وقف إطلاق النار الوساطة المصرية استهداف المنازل الفلسطينية

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