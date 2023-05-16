هبة الفولى: الحوار الوطنى منصة جامعة لكل المصريين

قالت هبة الفولي، نائب رئيس مركز ومدينة قوص بمحافظة قنا، إن الحوار الوطني منصة جامعة لكل المصريين ولكل فئات المجتمع المصري بمختلف أفكاره وأيديولوجياته، مؤكدةً أن هناك آمالًا لدى جموع الشعب المصري بمخرجات الحوار الوطني التي ستخرج وتكون منارة لمستقبل أفضل بمشاركة أبناء مصر المخلصين، برؤية وطنية نابعة عن حب الوالطن وتقديم مصلحته عن أي مكاسب أو أهواء شخصية.

وأضافت نائب رئيس مركز ومدينة قوص، لـ"الدستور"، أن القيادة السياسية راعت كل فئات المجتمع وفتح باب الحوار هو خطوة رائدة لجمع المصريين على طاولة حوار وطنية مشتركة، تخدم أفكار ورؤية الدولة المصرية نحو مستقبل مشرق وتأكيد وتعظيم لعملية التنمية الشاملة التي تبنتها القيادة السياسية وحكمتها في التعامل مع كل القضايا، مشيدةً بدور أمناء الحوار الوطني في تناول القضايا والملفات المختلفة خلال إدارة جلسات الحوار الوطني.

وتابعت أن الأحزاب السياسية جميعًا شاركت في الحوار الوطني دون إقصاء أو تمييز بمساحات مشتركة، مشيرةً إلى أن مناقشة الملف الاقتصادي والاجتماعي لرفع الوعي المجتمعي بالمخاطر التي تواجهها الدولة المصرية في كل الاتجاهات داخليًا وخارجيًا والتصدي لها، بالإضافة إلي تعظيم دور الإعلام الوطني التوعوي وتعظيم قيمة المشاركة الاجتماعية في قضايا الوطن والتفاعل معها بإيجابية.

واستطردت أن المصريين لديهم عزيمة بمشاركة قيادتهم السياسية في عملية التنمية بعيدًا عن حملات التشكيك والشائعات التي يتم بثتها من خلال بعض المنصات المُعادية من خلال أصحاب الفكر الهدام والمأجورين وأصحاب الأيديولوجيات والأجندات الهدامة، مؤكدةً أن الإعلام المصري الوطني يقدم ملحمة في عملية البناء والتوعية من خلال مناقشة وطرح الملفات التي تقدم، ويتم تناولها في جلسات الحوار الوطني وشرحها من خلال خبراء ومتخصصين بهدف نشر الوعي بما يدور ويتم تناوله من موضوعات تمس المواطن المصري في كل مناحي الحياة.