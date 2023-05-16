ضبط مخدرات بـ350 ألف جنيه و20 بندقية في مطروح

في ضربة أمنية حاسمة، نجحت وزارة الداخلية في ضبط عنصر إجرامي بمطروح بحوزته 20 بندقية خرطوش وكمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح وله محل إقامة أخر بمحافظة أسيوط، تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح بمديرية أمن مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني– الأمن العام) ومديرية أمن مطروح تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح، وضبط بحوزته (كمية من مخدر الحشيش- 20 بندقية خرطوش- مبلغ مالي- هاتفا محمول) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 350,000 ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً.