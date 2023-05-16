الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مخدرات بـ350 ألف جنيه و20 بندقية في مطروح

ضبط مخدرات
ضبط مخدرات

في ضربة أمنية حاسمة، نجحت وزارة الداخلية في ضبط عنصر إجرامي بمطروح بحوزته 20 بندقية خرطوش وكمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح وله محل إقامة أخر بمحافظة أسيوط، تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وترويجها على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة مطروح بمديرية أمن مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني– الأمن العام) ومديرية أمن مطروح تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح، وضبط بحوزته (كمية من مخدر الحشيش- 20 بندقية خرطوش- مبلغ مالي- هاتفا محمول) وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأسلحة النارية بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 350,000 ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً.

الداخلية ضبط عنصر إجرامي وزارة الداخلية

الأكثر قراءة

غرق طفل فى مصرف زراعى بالإسماعيلية

محافظ بنى سويف يشكر الرئيس السيسي على استجابته لمتضررى "حريق معرض شباب مصر"

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

المشدد 10 سنوات لـ3 حاولوا ترويج 103 طرب حشيش بالإسكندرية

شرطة التعمير تضبط 177 قضية فى يوم

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"