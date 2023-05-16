الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مقرر لجنة السياحة بالحوار الوطنى: السياحة رقم مهم فى مستقبل مصر المشرق

نورا علي
نورا علي

رحبت نورا علي، مقرر لجنة السياحة بالحوار الوطني، باقتحام إدارة الحوار الوطني القضايا السياحية التي تعد من القضايا الهامة والشائكة على الساحة المصرية.

وقالت نورا علي، خلال مناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، التي تعد من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة بالحوار الوطني، “إننا نلتقي اليوم تحت راية مستقبل السياحة وتلاشي الأنا والأنانية”.

وأضافت أن السياحة المصرية تمثل رقما مهما في مستقبل مشرق لمصر، مضيفة أن سياحة قوية تعني مستقبل قادر على إدارة الأزمات.

وتابعت: “عانت السياحة المصرية كثيرا في الفترة الماضية، والدولة المصرية توليها اهتماما كبيرا لتحقيق معدل نمو كبير وخفض البطالة”.

واستطردت: “الاستراتيجية الوطنية تعمل على عودة السياحة، وعلينا التفكير في تطوير المنتج وجذب رءوس الأموال السياحية”.

وانطلقت اليوم الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ أولى جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا التي تهم المواطنين.

وتعقد اليوم أربع جلسات تخصص جلستان منها لمناقشة برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة، وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية.

وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة السياحة.

وعقد الدكتور أحمد جلال، المقرر العام للمحور الاقتصادي، ودكتور عبدالفتاح الجبالي مقرر عام مساعد المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني اجتماعاً لوضع اللمسات النهائية لبدء الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي. 

إدارة الحوار الوطني الحماية الاجتماعية الحوار الوطنى الخريطة السياحية السياحة المصرية العدالة الإجتماعية المحور الاقتصادي

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