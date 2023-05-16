الثلاثاء 16 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الجيزة تنظم معرضا لمنتجات الشباب وأصحاب المشروعات بجامعة القاهرة الخميس

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عن إقامة معرض لدعم وتسويق منتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية والفنية بمختلف أنواعها، بدءًا من بعد غد الخميس وذلك من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، وبالتنسيق والتعاون مع منصة أيادي مصر بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة والذي يستمر على مدار يومين. 

وقال محافظ الجيزة أحمد راشد إن المعرض يقام بمشاركة 35 عارضا من أصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية، والذي يأتي ضمن جهود المحافظة لتوفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أن المعرض لن يكون مقتصرا على أعضاء النادي بل سيكون مفتوحا أمام الجمهور من خارج النادي لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين والعارضين.

وأضاف أن المحافظة حريصة على التوسع في إقامة المعارض، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تتيح هذه المعارض الفرصة أمام الشباب والمنتجين من أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية والتراثية لتسويق منتجاتهم، كما تقدم فرصة للشباب الذين تدربوا على الحرف اليدوية للانضمام لهذه المعارض، وتدريبهم في مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية ما يؤهلهم إلى تطوير وإنجاح مشروعاتهم.

معارض محافظ الجيزة محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة منتجات الشباب

الأكثر قراءة

المشدد 10 سنوات لـ3 حاولوا ترويج 103 طرب حشيش بالإسكندرية

شرطة التعمير تضبط 177 قضية فى يوم

شاب يمزق شقيقه بسبب خلافات أسرية فى البحيرة

رائحة كريهة كشفت الحادث.. كواليس العثور على جثة سيدة متحللة بكرداسة

إصابة شاب بانقلاب توك توك بالعياط

غرق طفل فى مصرف زراعى بالإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

حكايات مجدى نجيب

منى رجب

رحيل مفاجئ لشريك العمر الكاتب الصحفى عبدالحميد شعير

محمد مصطفى أبو شامة

برلمان «الحوار الوطنى».. وتحالف «30 يونيو»

عبدالوهاب داود

حلوة.. وفيها كل حاجة حلوة

ماجد حبته

رحلة أمريكية لوزارة التعليم

وائل لطفي

حالة حوار

محمد كامل

دايرة الرحلة

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مكسب أم خسارة.. كيف ترى إيران المواجهة العسكرية بين إسرائيل والجهاد الإسلامى؟

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"