الجيزة تنظم معرضا لمنتجات الشباب وأصحاب المشروعات بجامعة القاهرة الخميس

أعلنت محافظة الجيزة عن إقامة معرض لدعم وتسويق منتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية والفنية بمختلف أنواعها، بدءًا من بعد غد الخميس وذلك من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، وبالتنسيق والتعاون مع منصة أيادي مصر بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة والذي يستمر على مدار يومين.

وقال محافظ الجيزة أحمد راشد إن المعرض يقام بمشاركة 35 عارضا من أصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية، والذي يأتي ضمن جهود المحافظة لتوفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أن المعرض لن يكون مقتصرا على أعضاء النادي بل سيكون مفتوحا أمام الجمهور من خارج النادي لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين والعارضين.

وأضاف أن المحافظة حريصة على التوسع في إقامة المعارض، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تتيح هذه المعارض الفرصة أمام الشباب والمنتجين من أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية والتراثية لتسويق منتجاتهم، كما تقدم فرصة للشباب الذين تدربوا على الحرف اليدوية للانضمام لهذه المعارض، وتدريبهم في مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية ما يؤهلهم إلى تطوير وإنجاح مشروعاتهم.