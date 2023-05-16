محافظ قنا يتابع استلام محصول القمح بصومعة الترامسة

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، صباح اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية لمتابعة أعمال استلام الأقماح بصومعة الترامسة المعدنية بمركز قنا، للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد والاستلام ضمن خطة المحافظة لاستقبال أكبر كمية من محصول القمح هذا العام باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، والمهندس كمال محمود وكيل وزارة الرى وعدد من القيادات التنفيذية.

تابع محافظ قنا وصول عدد من الشاحنات المحملة بالغلال إلى الصومعة المكونة من 12 خلية وتبلغ السعة التخزينية لها 60 ألف طن، والتابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، حيث تفقد غرفة التحكم الآلي والتشغيل والمعمل وتابع أعمال فرز القمح وتصنيف درجات النقاوة له من خلال اللجنة المشكلة من مديرية التموين والجهات المختصة، واستمع المحافظ لشرح حول مراحل توريد الأقماح، بداية من دخول السيارات الواردة مروراً بلجنة الفرز حتى إصدار بيان بالوزن والتفاصيل، وآلية سداد المستحقات المالية للمزارعين والموردين.

وقال الداودي إنه جرى اتخاذ كل الإجراءات والاحتياطات التي تضمن الحفاظ على سلامة القمح وجودته أثناء فترة التخزين بالصوامع والشوّن لحين صرفه إلى المطاحن، مشيرا إلى أن مساحة الأرض المنزرعة بالقمح هذا الموسم بجميع مراكز المحافظة بلغت 75 ألف و104 فدادين، ومن المتوقع تحقيق إنتاجية تصل إلى مليون و352 إردبا، مؤكدًا على ضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لموردي الأقماح والمزارعين وتذليل كافة التحديات وسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول المورد وذلك لتشجعيهم علي توريد أكبر كميات من القمح للشون والصوامع ، موضحا أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة بلغ 82 الف طن و420 كيلوجراما من القمح، مشيرًا إلى أن القمح يعد من المحاصيل الاستراتيجية المهمة، ويحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، نظرا لمساهمته في تحقيق الأمن الغذائي.

يذكر أن محافظة قنا بالتنسيق مع مديريتيّ التموين والزراعة إتخذت كافة التدابير التى تضمن نجاح موسم الحصاد والتخزين، حيث تضم المحافظة 4 صوامع معدنية، و9 شون، وبنكر واحد، بإجمالي سعة تخزينة تصل إلى 232 ألف و805 أطنان قمح وتفصيلها كالتالي (صومعة الترامسة بمركز قنا بسعة تخزينية 60 الف طن - صومعة المراشدة بمركز الوقف بسعة تخزينية 60 ألف طن - صومعة قوص المعدنية بسعة تخزينية 40 الف طن - صومعة قنا المعدنية بسعة تخزينية 30 ألف طن - بنكر قوص بسعة تخزينية 24 ألف طن - شونة قوص بسعة تخزينية 5 آلاف طن - شونة قنا الجديدة بسعة تخزينية 5 آلاف طن - شونة صومعة المراشدة بسعة تخزينية 4800 طن - شونة فرشوط بسعة تخزينية 1500 طن - شونة القارة بمركز أبوتشت بسعة تخزينية 750 طنا- شونة خزام بمركز قوص بسعة تخزينية 750 طنا - شونة نجع حمادى بسعة تخزينية 335 طنا - شونة نقادة بسعة تخزينية 335 طنا - شونة الجبل 1 بسعة تخزينية 335 طنا).