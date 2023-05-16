الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نظر أولى جلسات محاكمة مسؤولين بحي عابدين في الرشوة

محاكمة
محاكمة

تبدأ محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، نظر أولى جلسات محاكمة 3 مسؤولين بارزين بحي عابدين، بتهمة الحصول على رشوة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

المتهمون هم: سكرتير حي عابدين ورئيس منطقة الإسكان بحي عابدين ومسؤول ثالث بالحي.

ووجهت جهات التحقيق للمتهمين الأول والثاني تهمة أنهما بصفتهما موظفين عموميين الأول رئيس منطقة الإسكان بحي عابدين والثاني مدير الشئون القانونية بحي عابدين وسكرتير الحي، طلبا وأخذا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما مقابل إصدار رخصة هدم لمبنى أثري ضخم بوسط القاهرة تجاوزت قيمته 300 مليون جنيه، لصالح أحد رجال الأعمال لبناء مول تجاري بدلا منه.

رخصة هدم مبنى أثرى مول تجاري رجال الاعمال سكرتير الحي حي عابدين

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