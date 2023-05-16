الثلاثاء 16 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هاتريك أسيست لـ صلاح.. مو يقود ليفربول للفوز على ليستر في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

واصل فريق ليفربول، سلسلة انتصاراته في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على مضيفه ليستر سيتي، بثلاثة أهداف دون مقابل، في ختام منافسات الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويعود الفضل لتقدم ليفربول في الشوط الأول للاعب الوسط كيرتس جونز الذي سجل هدفي الشوط بالدقيقة 33 و36 من صناعة صلاح.

وفي الشوط الثاني، استمرت أفضلية ليفربول، واستطاع ترينت ألكسندر أرنولد، تسجيل الهدف الثالث لـ ليفربول في الدقيقة 71، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، من متابعة لتهيئة محمد صلاح للركلة الحرة المباشرة، بالكعب، ببراعة، رافعًا رصيده من صناعة الأهداف في المباراة، لـ 3 أهداف.

حاول “مو”، بشتى الطرق، تسجيل هدف لصالحه، وكان قريبًا من ذلك في الدقيقة 79، عندما انفرد بمرمى ليستر سيتي، لكنه سدد الكرة بغرابة بجوار القائم الأيسر.

واستبدل يورجن كلوب، صلاح بزميله هارفي إيليوت، فيما حافظ الفريق على تقدمه حتى النهاية ليحقق الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول لـ 65 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب، بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد صابح المركز الرابع، بينما تجمد رصيد ليستر سيتي عند 30 نقطة في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

 

ليفربول الدورى الانجليزى ليستر سيتي صلاح محمد صلاح

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