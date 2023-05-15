الإثنين 15 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": جهود حثيثة وتحركات مصرية كبرى للحفاظ على المصريين فى السودان

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، تقريرًا يرصد جهودًا حثيثة وتحركات مصرية كبرى للحفاظ على المصريين في السودان ومساعدة الأشقاء.

 

وأشار التقرير إلى أنه مع مرور شهر على اندلاع الأزمة السودانية، لم تنقطع الجهود المصرية المستمرة لإعادة أبنائها من الجالية المصرية بالسودان، واستقبال الوافدين أيضًا من السودان، وتقديم الدعم الطبي والنفسي لهم.

 

أجهزة الدولة المصرية تتابع أوضاع مواطنيها في السودان

 

وبالتنسيق مع السلطات في الخرطوم، تابعت أجهزة الدولة المصرية أوضاع مواطنيها في السودان، كما سخرت كل طاقاتها عبر السفارة المصرية في الخرطوم، والقنصلية في بورسودان ووادي حلفا، من أجل دعمهم ومساندتهم لتأمين عودتهم إلى مصر.

 

وحرصًا على سلامة المصريين في السودان، أكدت الخارجية المصرية في عدة بيانات، أن أي عملية إجلاء تتم وفق خطة محددة تراعي توافر الظروف الأمنية المهيأة لذلك، حيث إن عمليات الإجلاء للمصريين سواء برًا أو بحرًا تمت بعناية دقيقة ومتابعة حثيثة.

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