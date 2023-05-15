الإثنين 15 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بمليار جنيه

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

يطرح، اليوم، البنك المركزي المصري سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ مليار جنيه لأجل 3 سنوات.

ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022 /2023.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022 /2023.

وتعتبر أذون الخزانة أداة دين حكومية يصدرها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية لسد عجز الموازنة، وتتراوح مدتها بين ثلاثة أشهر وسنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وتتميز أذون الخزانة مقارنة مع سندات الخزانة بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر؛ لأن الإذن عادة يُباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.

البنك المركزي البنك المركزي المصري البنك المركزي المصر اجمال 2022 2023 9 أشهر إجمالية أدوات الدين التصرف

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2023 الترم الثاني

سفير إسبانيا بمصر: الاتحاد الأوروبي يولى اهتمامًا كبيرًا بالطاقة المتجددة

الصحة: تقديم 8 آلاف خدمة فى مجال طب نفس الأطفال والمراهقين

مستقبل وطن البحر الأحمر: الحوار الوطني فرصة كبيرة وأهم ما يميزه عدم الإقصاء (فيديو)

"مدبولى" يشهد توقيع مذكرة تفاهم لبدء دراسات مشروع تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا

إصابة 8 إثر تصادم "ملاكى وميكروباص" بالطريق الصحراوى بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

توشكى.. شرق العوينات.. وأشياءٌ أخرى!

ماجد حبته

شرق العوينات.. والبقية تأتى

محمود خليل

«أم كلثوم» والشاعر «العربيد»

وائل لطفي

تنمية وحوار

إسراء شوقي

وتد خيرى شلبى.. المرأة حارس العائلة المصرية

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة تحيى لأول مرة ذكرى النكبة الفلسطينية رسميًا.. كيف ردت إسرائيل؟

أعداد الصواريخ والقذائف.. الجيش الإسرائيلى يعلن أرقام عملية "السهم الواقى"

العشائر الفلسطينية: نشكر مصر على دورها في وقف العدوان الإسرائيلي