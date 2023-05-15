البرهان يجمد حسابات قوات الدعم السريع فى البنوك السودانية

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، مساء الأحد، قراراً قضى بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك بالسودان وفروعها في الخارج.

جاء هذا وفقا لما نشرته القوات المسلحة السودانية فى بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كما نص قرار البرهان على منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة لها.

ووجه البرهان وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان بوضع القرار موضع التنفيذ.

البرهان يحيل عددا من ضباط الجيش للتقاعد

كما أصدر البرهان قرارا بإحالة عددا من ضباط الجيش السوداني للتقاعد بالمعاش اعتبارا من اليوم، وهم اللواء الركن عثمان محمد حامد محمد، اللواء الركن حسن محجوب الفاضل عبدالحميد، العميد الركن أبشر جبريل بلايل، العميد الركن عمر حمدان أحمد حماد.

وفى وقت سابق، أكد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، أن الأزمة في السودان لا يمكن أن تحل عسكريًا، مستبعدًا أن يتمكن أي طرف من الانتصار على الآخر.

وحذر بيرتس - بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - من المخاطر الجمة التي تحيق بالسودان جراء الحرب الدائرة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، قائلًا إن انتصار أي طرف - بعد معركة طويلة - قد يؤدي إلى ضياع السودان.

ووصف "بيرتس" إعلان حماية المدنيين الذي وقعه الطرفان في جدة بأنه خطوة أولى مهمة، مؤكدًا أن ثمة إدراكًا متزايدًا لدى الطرفين بأن المعركة ليست معركة بسيطة، في بداية هذه الحرب أو قبل بدايتها كان الطرفان يعتقدان أن الحرب ستكون مسألة يومين أو ثلاثة أيام أو أسبوع وبعدها ينتصر طرف على الآخر.

متابعًا: "اليوم وبعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع أدرك الطرفان أن الانتصار ليس سهلا، فإذا استمرت الحرب حتى الانتصار لن يكون انتصارًا في النهاية، بل سيكون فقدانا للبلد أو جزء كبير من البلد".