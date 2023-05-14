نماذج متميزة.. وكيل أوقاف الإسكندرية يدعم "أسرة قرآنية" من حفظة كتاب الله

ألتقى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الأحد، كل من الطالب محمد عاصم، والطالب أحمد عاصم وولي أمرهما “أسرة قرآنية” من حفظة كتاب الله عز وجل بأحكام التلاوة والتجويد، في إطار حرص وزارة الأوقاف ومنهجها الوسطى المستنير في تبني أصحاب المواهب والنماذج المتميزة.

وحثهم وكيل الأوقاف على الإستمرار في السير على نهج القرآن وتعاليمه، مشيرًا إلى أنه سيظل بجانبهم حتى يحققون أهدافهم ويعم النفع على المجتمع.

وفي سياق آخر، بدأت محافظة الإسكندرية اليوم، الأحد، تفعيل النشاط الصيفي والتثقيفي للطفل بعدد كبير من مساجد المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وتفقد الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل الوزارة، عددًا من المساجد التي تتم بها الأنشطة وسط فرحة عارمة من أولياء الأمور والأطفال الذين ملؤوا بيوت الله عز وجل مع تقديم الشكر لوزارة الأوقاف على ما تقوم به من جهد في الحفاظ على النشء.

وقد التقى وكيل أوقاف الإسكندرية بالطفل عبد الرحمن أصغر الأطفال المشاركين في النشاط الصيفي صاحب الصوت الحسن بمسجد رمضان شحاته بإدارة الجمرك، كما التقى المشاركين بالنشاط الصيفي بمسجد الطابية بالمنتزة.

وكان قد عقد وكيل وزارة الأوقاف بالأسكندرية اجتماعًا طارئًا مديري الإدارات الفرعية، وفي إطار الاستعداد لتكثيف النشاط الصيفي والتثقيفي والتوعوي والمجتمعي.

وأكد الشيخ سلامة خلال الاجتماع على حرص وزارة الأوقاف وإصرارها على نشر صحيح وتعاليم الدين الحنيف وتحصين عقول الأطفال والشباب من الأفكار المضللة، وذلك من خلال بدأ العديد من الأنشطة الصيفية بالمساجد بدأ من النشئ والأطفال حتى مختلف المراحل العمرية من الجمهور.

وأكد أن على الجميع المتابعة الميدانية لكافة الأنشطة بما يحقق الأهداف المرجوة من وراء هذه الأنشطة ويحقق الأمن الفكري للمجتمع وزيادة الوعي الديني والتثقيفي، وأنه سيقوم بمتابعة هذه الأنشطة متابعة شخصية، قائلًا إنه لا تهاون مع مهمل أو مقصر أوكسول.

IMG-20230514-WA0053

IMG_٢٠٢٣٠٥١٤_٢٢١٧٢٠

IMG_٢٠٢٣٠٥١٤_٢٢١٧٣٠