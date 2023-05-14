الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبو الفضل الإسناوي: التنوع في الحوار الوطني سيؤدي لمخرجات تعبر عن الشارع

أبو الفضل الإسناوي
أبو الفضل الإسناوي

قال الدكتور أبو الفضل الإسناوي، مدير وحدة الدراسات بقطاع أخبار المتحدة للخدمات الإعلامية، إن اليوم الأول من جلسات الحوار الوطني عبّر عن واقع حقيقي للفكرة المؤسسية، مضيفًا: "شهدنا أيضًا تنوعًا كبيرًا من التيارات السياسية، ضمت نحو 26 حزبًا ممثلين داخل اللجان".

وأضاف الإسناوي خلال مداخلة مع برنامج "الحوار الوطني" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا التكوين المتنوع في الحوار الوطني سيؤدي للخروج بمخرجات تعبر عن الشارع المصري.

كما أشار إلى أن هناك اتجاهين للانتخابات، الأول هو نظام القائمة مع النظام الفردي للانتخابات، والنظام الثاني الذي تبنته الأحزاب الصغيرة هو نظام القائمة النسبية، حيث يرون أنها ستعطي تمثيلًا واسعًا للأحزاب السياسية.

وأكد أن المشهد اليوم في الحوار الوطني، شهد تنظيمًا دقيقًا وتناسبًا واضحًا بين عدد المتحدثين، حيث تمكن 55 عضوًا من لجنة مكافحة التمييز من التحدث من بين 300 عضو، وهذا تناسب واضح بين عدد المتحدثين والزمن.

الحوار الوطنى أبو الفضل الإسناوي المتحدة للخدمات الإعلامية برنامج الحوار الوطني اكسترا نيوز

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