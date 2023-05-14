عضو "إسكان النواب" يثمن مشاركة مصريين الخارج في الحوار الوطني

أشاد طه الناظر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب بقرار مجلس أمناء الحوار الوطني، بتلقي مقترحات ومشاركات المصريين بالخارج، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمقترحات.

وقال "الناظر" في تصريحات صحفية اليوم، إن هناك اهتماما كبيرا من قبل الدولة بالمصريين في الخارج، مؤكدا أنهم على رأس أولويات القيادة السياسية الحكيمة، لذلك كانت مشاركتهم في الحوار الوطني حتمية.

وأضاف عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب: "الحقيقة أن القيادة السياسية تولي أهمية غير مسبوقة بالمصريين في الخارج، ولا يمر محفل سياسي أو أمر يتعلق بحاضر مصر أو مستقبلها إلا وكان للمصريين في الخارج دور فيه".

وتابع "في البرلمان ممثلين عن المصريين في الخارج، وفي كل لقاءاته التي يجريها في الخارج يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على الإلتقاء بالمصريين في الخارج، والاستماع إليهم، وحل مشاكلهم، ليقينه أن المصريين في الخارج مصدرا رئيسيا للاقتصاد المصري، وهم المصدر الأول للعملة الصعبة في مصر، إضافة إلى أن العديد منهم لامعين، أو حققوا شهرة واسعة ووصلوا إلى مناصب رفيعة في مختلف دول العالم، لذلك كانت مشاركتهم في الحوار الوطني ضرورية".

وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري وتناقش عدد من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

كان المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان قد أعلن أنه عشية بدء جلسات لجان الحوار، يعيد تأكيد ما تبناه مجلس أمناء الحوار في قراراته المتعاقبة، بتثمين قرارات رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية، بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وتطلع المجلس إلى مواصلته النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.

وأكد المنسق العام على أن مجلس الأمناء جاد ومتمسك بكل ما تعهد به اكثر من مرة، بالتعاون مع لجنة العفو الرئاسي، والتزامه ببذل وتكثيف كل الجهود القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، من أجل الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا في أقرب وقت ممكن.

وأعاد المنسق العام تأكيد أمل مجلس الأمناء من كل أطراف وشركاء الحوار الوطني منذ دعوة رئيس الجمهورية له، أن تواصل دعمها له ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تواصل سوية جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء الإيجابية المحيطة بالحوار، لكي يحقق آمال الشعب المصري فيه.