الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 197 محضرًا تموينيًا في حملات تفتيشية مكبرة بالمنوفية

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية اليوم الأحد، حملات تفتيشية مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وذلك لضبط وإحكام الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملات عن تحرير (197) محضرًا تموينيًا تنوعت ما بين (101) محضر مخالفات مخابز و(96) محضر مخالفات أسواق.

وأوضح عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها، محضر جنح مركز منوف ضد المدير المسؤول عن محل لتجارة الزيوت لحيازته كمية قدرها (50) عبوة زيت سيارات مجهولة المصدر وبدون مستندات وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من الأسعار المتداولة في الأسواق.

فيما تم تحرير محضر جنح مركز بركة السبع ضد المدير المسئول عن محل لتجارة الأدخنة والسجائر لقيامه ببيع عدة أنواع من السجائر بأزيد من الأسعار الرسمية، كما تم تحرير محضر جنح قسم شبين الكوم ضد المدير المسؤول عن مخبز سياحي بناحية شارع مجمع المواقف لحيازته كمية قدرها (5) إسطوانات غاز كبيرة الحجم مدعمة من قبل الدولة دون تصريح من الجهات الرقابية المختصة.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

إحكام الرقابة إحكام الرقابة علي الأسواق إجراءات القانونية استمرار الإجراءات القانونية التموين و التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية الجهات الرقابيه

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يتفقد مصنع إنتاج البطاطس بشرق العوينات

استدعاء روان عليان لسماع أقوالها فى تعريض حياة ابنتها للخطر

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالبحيرة

علي المصيلحي: نستهدف 1.2 مليون طن زيادة في سعة صوامع القمح

محافظ قنا يكرم مسئولي إدارة التعاون بالديوان العام 

شركة "تي إن إيه" الأسترالية: نتطلع للمزيد من التعامل الاستراتيجي مع مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

القفزة الجريئة

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة الفلسطينية

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية