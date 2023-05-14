الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ضياء رشوان: لا خطوط حمراء على طاولة الحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إنه لا يوجد أي خطوط حمراء على طاولة الحوار الوطني، مؤكدًا أن الحوار منفتح لكل ما هو دستوري.

وأضاف رشوان: "يشرفنا أن نبدأ ما وعدنا به، وهو الحوار الوطني، واليوم نبدأ أعمال اللجان وبجوارنا جلسة أخرى".

وتابع: "لقد بدأ الحوار بالفعل، واليوم رد شركاء الحوار على كل شائعة بأنه لا حوار، ونبدأ
حوارنا بقضية من أبرز القضايا وهي طريقة إجراء الانتخابات لمجلس النواب"، موضحًا أن اللجنة مخصصة لمناقشة قانون مجلس النواب والنظام الانتخابي.

وشدد رشوان، على أنه لا يوجد اتجاه لشيء محدد، والمشاركون هم أصحاب القرار، وإذا تم التوافق على نظام واحد، سيتم رفعه لرئيس الجمهورية، وإذا كان أكثر من نظام سيتم رفعهم للرئيس السيسي، أيضًا ليتخذ مع مجلس النواب ما يراه.

بدء جلسات الحوار الوطني

وبدأت اليوم، الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري وتناقش الجلسات عددًا من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.

وتعقد أولى الجلسات الخاصة بلجنتيّ مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، وكذلك حقوق الإنسان والحريات العامة وذلك ضمن المحور السياسي، وتناقش عددًا من القضايا وهي: القضاء على كل أشكال التمييز، والنظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب).

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