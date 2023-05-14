مناقشة كتاب "تساؤلات فى السينما والحياة" لـ صفاء الليثى.. الليلة

ضمن أنشطة جمعية نقاد السينما، تعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، أمسية ثقافية لمناقشة كتاب "تساؤلات في السينما والحياة"، والصادر عن دار روافد للنشر للناقدة السينمائية صفاء الليثي.

وتعقد الأمسية في مركز الثقافة السينمائية، والتابع للمركز القومي للسينما، بمقره الكائن في 36 شاعر شريف بوسط القاهرة. ويناقش الكتاب الناقد حسام حافظ.

وفي مقدمته للكتاب، يشير الناقد أحمد غريب، إلى أنه: “ لذكريات السينمائية صفاء الليثي طابع روائي ومذاق الحقيقة، هي تأسرك بتفاصيل الحياة الاجتماعية لإنسانة وجدت في شاشة السينما حياة أكبر، ومن السينما مونتاجا ونقدا"،

ويضيف الناقد أحمد غريب في مقدمة كتاب الناقدة صفاء الليثي “تساؤلات في السينما والحياة”: “نسجت خيطا نفسيا بين الحلم الفردي والاجتماعي، بين ما تعنيه الصورة بالنسبة لها كمونتيرة وكناقدة وكامرأة، من بوصلة للتحرر من القولبة والأدوار الاجتماعية النمطية، وبين ما تمثله الشاشة الكبيرة من طاقة منتجة للتحديث، هذه الإطلالة تكاد تلخص بعضا من جهد المؤلفة ــ صفاء الليثي ــ في الإصدار، وما ينطوي عليه من عناصر فريدة تشتبك مع محاولات فهم السينما من منظور عين المشاهد حينا، ومنظور المؤلفة كفاعلة في الإنجاز السينمائي حينا اخو، كل هذا بغية الاقتراب والوقوف علي رؤي وأفكار إنسانية وجمالية تفيض بها صفحات الكتاب، مستلة من دواخل امرأة تسعي إلي الانفلات من طوق بيئة مجتمع شرقي علي مبدأ أن السينما حرية ورديفة للانفتاح والحداثة.”

ــ مناقشة النص المسرحي لعب في لعب

في سياق متصل، يقيم مركز توثيق وبحوث أدب الطفل، والتابع للهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، بمقره الكائن بميدان المماليك في المنيل، في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم أيضا، الملتقي الشهري الثامن والأربعين، لمبدعي ونقاد أدب الطفل، حول نص سرحية "لعب في لعب"، تأليف الكاتب والمخرج المسرحي مجدي مرعي.

ويشارك في اللقاء كل من: دكتور محمود سعيد، الناقد الفني ورئيس تحرير مجلة أوراق ثقافية سابق. دكتورة عطيات أبو العنين كاتبة أطفال وإعلامية، أحمد إسماعيل عبد الباقي، كاتب ومخرج مسرحي، ويدير اللقاء الكاتب المسرحي أحمد زحام.