السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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افتتاح المؤتمر الطلابي العاشر للبحوث والابتكارات بكلية العلوم جامعة الإسكندرية

افتتاح المؤتمر الطلابي
افتتاح المؤتمر الطلابي العاشر للبحوث والإبتكارات

نظمت كلية العلوم جامعة الإسكندرية، المؤتمر الطلابي العاشر للبحوث والابتكارات لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا الثالث والمدارس، وتستمر فعالياته على مدار يومي 13 و14 مايو 2023 بمبنى الكلية بالشاطبي، تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

وأكدت عميد الكلية أن المؤتمر الطلابي لكلية العلوم حلقة الوصل بين التعليم قبل الجامعي متمثلًا فى المدارس والمراكز الاستكشافية المشاركة فى المؤتمر وبين التعليم الجامعي بمرحلتيه البكالوريوس والدراسات العليا والذي يوفر البيئة العلمية المناسبة لإبراز مواهب الطلاب بمراحل التعليم المختلفة بمجالات الأبحاث والإبتكارات العلمية واكسابهم مهارات التعبير عن الذات وتنمية المواهب العملية لديهم.

ألقى المحاضرة الإفتتاحية الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي بعنوان "النقلة النوعية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار فى مصر".

يتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية وهي:

العلوم الصحية وقبل الاكلينيكية، العلوم الفيزيائية والكيميائية، علوم الحياة، العلوم والتكنولوجيا، التنمية المستدامة، بمشاركة الشركة القابضة لمياة الشرب بالإسكندرية، وشركة الصرف الصحي "معارض شركات".

يذكر أن عدد المدارس المشاركة 15 مدرسة بالإضافة لإدارة الموهوبين والمراكز الإستكشافية، و11 جامعة، عدد المشاركين الكلى بالأبحاث 218 مشاركًا، عدد المشروعات 146 مشروعًا.

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كلية العلوم جامعة الإسكندرية المؤتمر الطلابي العاشر للبحوث الإبتكارات المؤتمر الطلابي العلوم الصحية وقبل الاكلينيكية

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