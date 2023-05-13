السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بتدريب المنقذين بالشواطئ واتخاذ كافة الإجراءات لمنع حوادث الغرق

تدريبات منقذي الشواطئ
تدريبات منقذي الشواطئ بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بتطوير منظومة الإنقاذ واتخاذ كافة الإجراءات والوسائل التى تمنع حوادث الغرق، والتنسيق مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ على تنفيذ عدة دورات تدريبية بهدف رفع كفاءة المنقذين العاملين بشواطئ محافظة الإسكندرية، في إطار استعدادات استقبال فصل الصيف. 

 

وتنفيذًا لذلك نسق الدكتور محمد عبد الرزاق مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، لبدء فعاليات التدريب الأسبوع الماضي، وشمل منقذين الشواطئ العامة والمجانية.

وأكد الشريف،  ضرورة استكمال التدريبات لكافة منقذي وغطاسي شواطئ الاسكندرية.

 

وتضمنت التدريبات (تدريبات نظرية وأخري عملية)، والتدريب على سرعة الوصول للشخص المراد إنقاذه مع الاحتفاظ بلياقة المنقذ، وكذلك التدريب على المسكات الصحيحة، واستهدفت التدريبات رفع كفاءة المنقذين.

شهد مراحل التدريب؛ الكابتن نبيل محمد الشاذلي المستشار الفني للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والكابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد العربي عضو المكتب التنفيذي الإتحاد الدولي للغوص والإنقاذ، والعميد محمد سرى المراقب العام للشواطئ، وعميد دكتور خالد محسب مدير مركز الغوص، وكلً من الكابتن سيد يوسف، والكابتن محمد اسماعيل، مدربين إنقاذ بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

وكانت قد أكد رئيس مصايف الإسكندرية، الاهتمام بمنظومة الإنقاذ، وتواجد أبراج المراقبة ورفع كفاءة المنقذين، واستكمال الخطوط العائمة، ونظافة الشواطئ وتوافر حاويات القمامة بالقرب من المصطافين للمحافظة على نظافة الشاطئ، فضلًا عن التأكد من جاهزية منظومة الحجز الإلكترونى والتي نجحت بشكل كبير فى الصيف الماضى فى تقليل الازدحام أمام بوابات الشواطئ.  

 

وجرى التأكيد على استمرار تواجد المفتشين على الشواطئ الأمر الذى ساعد فى تحقيق الانضباط على شواطئ الإسكندرية طوال العام الماضي، بالإضافة إلى متابعة الإصلاحات في كافة الشواطئ سواء المؤجرة، أو الشواطئ التى تديرها المحافظة، ورفع كفاءة بوابات الشواطئ وصيانة أكثر من خمسمائة شمسية لتكون جاهزة وبحالة جيدة لاستقبال الرواد خلال موسم الصيف.

IMG-20230513-WA0059
IMG-20230513-WA0059
IMG-20230513-WA0060
IMG-20230513-WA0060
IMG-20230513-WA0061
IMG-20230513-WA0061
IMG-20230513-WA0058
IMG-20230513-WA0058
الإسكندرية منع حوادث الغرق فصل الصيف الاتحاد المصري للغوص والانقاذ مصايف الإسكندرية

الأكثر قراءة

"الدستور" تنشر جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني محافظة البحيرة

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

اختلس 270 ألف جنيه.. جنايات بورسعيد تعاقب موظف بـ"الصحة" بالسجن والعزل من الوظيفة

محافظ كفر الشيخ يكرم لجنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

مصرع طفل غرقا فى ترعة الإسماعيلية بمركز بلبيس بالشرقية

هند سعيد صالح تنعى الإعلامية صديقة حياتى: وجعتى قلبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

لواء. محسن الفحام

السياحة بين الواقع والمأمول

محمد عبدالعزيز

و الذكرُ للإنسان عمر ثانِ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجى.. وخبراء المجلس الأطلسى: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

يبدأ تنفيذه «10 مساءً».. اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بوساطة مصرية

برعاية مصر.. تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة

مسئولان فلسطينيان: إسرائيل والفصائل توافقان على وقف إطلاق النار بوساطة مصرية