محافظ الإسكندرية يوجه بتدريب المنقذين بالشواطئ واتخاذ كافة الإجراءات لمنع حوادث الغرق

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بتطوير منظومة الإنقاذ واتخاذ كافة الإجراءات والوسائل التى تمنع حوادث الغرق، والتنسيق مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ على تنفيذ عدة دورات تدريبية بهدف رفع كفاءة المنقذين العاملين بشواطئ محافظة الإسكندرية، في إطار استعدادات استقبال فصل الصيف.

وتنفيذًا لذلك نسق الدكتور محمد عبد الرزاق مع الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، لبدء فعاليات التدريب الأسبوع الماضي، وشمل منقذين الشواطئ العامة والمجانية.

وأكد الشريف، ضرورة استكمال التدريبات لكافة منقذي وغطاسي شواطئ الاسكندرية.

وتضمنت التدريبات (تدريبات نظرية وأخري عملية)، والتدريب على سرعة الوصول للشخص المراد إنقاذه مع الاحتفاظ بلياقة المنقذ، وكذلك التدريب على المسكات الصحيحة، واستهدفت التدريبات رفع كفاءة المنقذين.

شهد مراحل التدريب؛ الكابتن نبيل محمد الشاذلي المستشار الفني للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والكابتن سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد العربي عضو المكتب التنفيذي الإتحاد الدولي للغوص والإنقاذ، والعميد محمد سرى المراقب العام للشواطئ، وعميد دكتور خالد محسب مدير مركز الغوص، وكلً من الكابتن سيد يوسف، والكابتن محمد اسماعيل، مدربين إنقاذ بالاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

وكانت قد أكد رئيس مصايف الإسكندرية، الاهتمام بمنظومة الإنقاذ، وتواجد أبراج المراقبة ورفع كفاءة المنقذين، واستكمال الخطوط العائمة، ونظافة الشواطئ وتوافر حاويات القمامة بالقرب من المصطافين للمحافظة على نظافة الشاطئ، فضلًا عن التأكد من جاهزية منظومة الحجز الإلكترونى والتي نجحت بشكل كبير فى الصيف الماضى فى تقليل الازدحام أمام بوابات الشواطئ.

وجرى التأكيد على استمرار تواجد المفتشين على الشواطئ الأمر الذى ساعد فى تحقيق الانضباط على شواطئ الإسكندرية طوال العام الماضي، بالإضافة إلى متابعة الإصلاحات في كافة الشواطئ سواء المؤجرة، أو الشواطئ التى تديرها المحافظة، ورفع كفاءة بوابات الشواطئ وصيانة أكثر من خمسمائة شمسية لتكون جاهزة وبحالة جيدة لاستقبال الرواد خلال موسم الصيف.

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