فحوصات طبية للاعبى الأندية والمنتخبات الوطنية بمركز الطب الرياضى بمدينة نصر

استقبل مركز الطب الرياضى بمدينة نصر عدداً من لاعبي الأندية والمنتخبات الوطنية والمشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي، تمهيداً لإجراء الكشوفات والفحوصات الطبية الشاملة والتحاليل والآشعة اللازمة للمشاركة في البطولات الدولية والقارية المقبلة.

وتم إجراء الكشف الطبي لـ 13 لاعبة من منتخب مصر للكرة الطائرة "سيدات" المشارك في البطولة العربية المقرر إقامتها بدولة الكويت خلال الفترة من 31 مايو الجاري لـ 13 يونيو القادم.

كذلك إجراء الفحوصات والكشف الطبي للاعبى النادى الأهلى للكرة الطائرة رجال تمهيدا للمشاركة في البطولة الأفريقية للأندية والمقامة بدولة تونس في الفترة من 9 الى 22 مايو الحالي.

كما تم إجراء الكشف الطبي على لاعبى ولاعبات منتخب السلاح "ندى حافظ، محمد عصام، جنى مصلح، خديجة هشام، علاء أبو القاسم" للمشاركة في البطولات الدولية المقبلة، والانتهاء من الفحوصات والتحاليل الطبية للاعبي المنتخب القومى للكياك أحمد نجيب، عمر فرج، نورالدين عزت، ياسين كمال.

كما تم استخراج شهادات طبية للاعبي المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى لـ 21 لاعب من لاعبى المشروع في المصارعة للمشاركة في بطولة أفريقيا بتونس، بالإضافة إلى إجراء الكشف الطبي على لاعبى المنتخب القومى للغطس "يوسف المغربى، أمير موسى".

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تقديم كل التيسيرات لأعضاء المنظومة الرياضية، وتوفير ما تتطلبه المنافسات والبطولات المختلفة من احتياجات، مشيرًا إلى أن مراكز الطب الرياضى التابعة للوزارة في مختلف المحافظات هي لكل الرياضيين، وتحرص الوزارة على تطويرها وتجهيزها بكافة المستلزمات والأجهزة الطبية على أعلى مستوى وبشكل دائم، بجانب توافر الكوادر الطبية ذات درجات عالية من الكفاءة والخبرة.