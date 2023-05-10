الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصطفى أبوشامة: الفلسطينيون يدفعون فاتورة بقاء حكومة يمينية متطرفة

قطاع غزة
قطاع غزة

قال محمد مصطفى أبوشامة، الخبير في الشئون العربية، إن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة يحدث بمعدلات ثابتة وكأنه جزء من ترويج الحكومة الإسرائيلية لنفسها. 

وأضاف "أبوشامة" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ملف اليوم"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن استنهاض حالة العداء والغضب بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو جزء من فاتورة بقاء الحكومة اليمينية المتطرفة في الحكم، ويدفع الفلسطينيون ثمنها في كل مرة.

يجب أن تستمع الحكومات الإسرائيلية لصوت العقل المصري

وطالب "أبوشامة"، بضرورة استماع الحكومة الإسرائيلية لصوت العقل المصري، وتنتهج السلام بدلًا من استفزاز الفلسطينيين، بداية من اقتحام الأقصى، ثم التصريحات المليئة بالكراهية، والنتيجة ازدياد عدد الشهداء الفلسطينيين. 

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