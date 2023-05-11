الحوار الوطني.. مصطفى الكيلاني: ثروتنا الأهم فى مصر "الثقافة والفنون"

تصدرت مائدة الحوار الوطني التريند، وشغلت بال روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خاصًة المثقفين والمهتمين بالفن منهم، وذلك بسبب وجود نخبة من الفنانين والمثقفين يشاركون على مائدة الحوار الوطني، في محاولة منهم لتقديم الكثير من الأفكار المميزة التي تفيد البلاد للسير نحو بناء جمهورية جديدة.

وتحدث الكاتب الصحفي مصطفى الكيلاني، الذي اختير اسمه للمشاركة ضمن قائمة الأسماء في الدور الثانية من الحوار الوطني، عن أنه من المقرر أن تعقد الجلسة الخاصة بالثقافة يوم الخميس من الأسبوع المُقبل، لذا في الوقت الحالي يعمل على تجهيز الملفات التي ستٌناقش في الفترة المقبلة.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "وعن أبرز الملفات المقرر مناقشتها الفترة المقبلة خلال الجلسة هي ملف القوى الناعمة الخاص بالفنون والثقافة وكيف يمكننا نشر الثقافة المصري خاصةً أن ثروتنا الأهم في مصر هي الثقافة والفنون والتراث لذا يمكننا أن نخلق منه مورد اقتصادي للبلاد خاصة أن هذا يحدث في فرنسا حيث أنها تجني أكثر من ٤٢ مليار دولار في السنة".

وأضاف الكيلاني أنه من الأمور المهمة التي ستتحدث عنها اللجنة الثقافية في الحوار الوطني هو إدخال البلاد موارد من خلال استغلال الثقافة المصرية، وتقديم أفكار للترويج لمصر، خاصًة أن المصريين كان لها السيطرة على المحيط الإقليمي بالكامل من خلال السينما والموسيقى والمسلسلات لذا يجب استمرار هذا وأن يصبح أقوى مما كان عليه.

أهمية الحوار الوطني في الوقت الحالي

ورأى أن الحوار الوطني في هذا التوقيت له الكثير من الأهمية من بينها أنه مشروع مهم لحصول الحكومة على أفكار من النخبة سواء المثقفين والسياسين والإعلاميين وغيرهم، لذا هذه الخطوة جيدة وسنجني منها ثمار جيدة جدًا تفيد مصر داخليًا وخارجيًا.