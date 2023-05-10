اللاجئون صداع في رأس ألمانيا.. "شولتس" يناقش آلية تقاسم تكاليف تدفق المهاجرين

يبحث المستشار الألماني أولاف شولتس، كيفية تقاسم تكاليف تدفق المهاجرين ضمن تحرك الدولة لمواجهة أزمة الهجرة غير الشرعية.

وفي هذا الصدد، قال عربي مرزوق، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من برلين، إن ألمانيا تتحمل بالفعل تكلفة كبيرة للغاية منذ أزمة اللاجئين السوريين في عام 2016 وبعد ذلك أزمة اللاجئين الأوكرانيين، ما يشكل ضغطا كبيرا على 16 ولاية ألمانية.

وتابع أن أولاف شولتس، المستشار الألماني، دعا لانعقاد قمة مستشارية تجمع شولتس ورؤساء وزراء الولايات الألمانية الـ16 والتي تجري الآن يبحثون فمن يتحمل تكاليف المهاجرين في ألمانيا؟، حيث قال المستشار للولايات الألمانية إن ألمانيا تتحمل سنويا تقريبا 15 مليار يورو تكلفة اللاجئين وعملية الاندماج ومرتبات شهرية ودفع إيجارات سكن وغير ذلك.

وأضاف الولايات الألمانية يطالبون الحكومة الاتحادية الألمانية أن يقوم بدفع جميع تلك التكاليف بشكل مباشر للولايات الألمانية ولا تتحمل وحدها كل هذه التكاليف.