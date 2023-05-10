في ذكرى وفاتها.. أبرز المحطات في حياة هالة فؤاد

لم تبلغ من عمرها العقد الرابع، كانت تتمتع بوجه بريء وملامح هادئة، رحلت في عز شبابها ومجدها، بعد رحلة علاج كبيرة، وما زالت سيرتها حاضرة بين جمهورها، بالرغم من مسيرتها القصيرة، ولدت في 26 أبريل 1958، وهى ابنة المخرج الكبير أحمد فواد وزوجة الفنان الكبير أحمد زكى، إنها الفنانة الرحلة هالة فؤاد التي تحل اليوم الذكرى الثلاثين لوفاتها.

حياة هالة فؤاد

ولدت هالة فؤاد يوم 26 أبريل عام 1958، وهي ابنة المخرج أحمد فؤاد، وتخرجت من كلية التجارة عام 1979، وتزوجت مرتين الأولى من الراحل أحمد زكى وأنجبت منه ولد واحد وهو الفنان الشاب الراحل هيثم أحمد زكى، بعد قصة حب دامت لسنوات، ولكنه لم يستمر طويلًا وانفصلا بسبب انشغالها بالتمثيل، وتزوجت المرة الثانية من الخبير السياحي عز الدين بركات وأنجبت منه ابنها الثاني رامي.

حياة هالة فؤاد الفنية

كان والدها يسند إليها الظهور في بعض الأعمال قبل ان تكتمل عقدها الاول من عمرها مثل "العاشقة وإجازة بالعافية ورجال في المصيدة.

وكان يعتبر ظهورها الأول وبدايتها في البطولة في فيلم “مين يجنن مين”، ولكن مسيرتها انتهت سريعًا، وكان فيلم اللعب مع الشياطين في عام 1991 آخر أعمالها قبل اعتزالها بسبب مرضها.

مرض وتفاصيل وفاة هالة فؤاد

في عام 1990 نجت هالة فؤاد من مضاعفات ولادة متعسرة لابنها الثاني، حيث أصيبت بجلطات في قدمها وكانت على وشك الموت، وقررت بعدها أن ترتدي الحجاب وتعتزل التمثيل وتتفرغ لحياتها الزوجية، ولكن تأتى الرياح دائمًا بما لا تشتهتى السفن فبعد الاعتزال بفترة قصيرة تم تشخيصها بسرطان الثدي وبدأت رحلة علاج طويلة في فرنسا والقاهرة.

وجرى علاجها من السرطان لفترة مؤقتة ثم عاودها المرض مرة أخرى وبشراسة فواجهت المرض بشجاعة وإيمان غير مسبوق وأمضت أيامها الأخيرة في الدعوة إلى الله، لتدخل في غيبوبة متقطعة، وتوفيت في 10 مايو 1993.