مدير تعليم الدقهلية يتابع تدريب معلمين مسابقة الـ 30 ألف معلم

يجري مديرى المديريات على مستوى مصر، جولات عن تدريبات معلمين مسابقة الـ 30 ألف معلم وذلك فى إطار تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ومن جانبه، قام ناصر شعبان مدير المديرية بعمل جولة على التدريبات فى محافظة الدقهلية، وفقا لتوجيهات المحافظ الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية باستكمال البرنامج التدريبى للمعلمين الذين اجتازوا اختبارات مسابقة 30 ألف معلم.

وتابع اليوم ناصرشعبان وكيل وزارةالتربية والتعليم بالدقهلية، ووكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية الأستاذ هانى عنتر فعاليات البرنامج التأهيلي لتدريب وتأهيل المعلمين، الذين اجتازوا الاختبارات التي أجرتها الوزارة لاختيار معلمين جدد بمسابقة 30 ألف معلم على وظيفتى "معلم رياض أطفال ومعلم فصل"، والتي تمت بمعرفة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورافقهما سيد محمدين مدير إدارة التدريب بالمديرية وخلال زيارتهما تفقدا قاعات التدريب بمدرسة الفندقية ومدرج مدرسة الشهيد محمود شوقي خفاجى الفنية المتقدمة.

وأشار وكيل الوزارة خلال بيان صحفى له اليوم، إلى أن الهدف العام للبرنامج، التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد والبالغ عددهم ١٥١٣ معلماً ومعلمة، والناتج التربوي من التدريب هو تعزيز روح الانتماء الوطني، ورفع الكفاءة الذهنية والبدنية، بجانب تعزيز مهارات التواصل، بالإضافة إلى إعداد المعلمين الجدد لاجتياز الاختبارات البدنية والمقابلات الشخصية المتممة للبرنامج التدريبي

وأضاف هانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم، أن البرنامج التدريبي الذي ينعقد على مدار ٣ أيام ومن خلال ١١قاعة تدريبية تتضمن " اليوم الأول" موضوعات خاصة بتنمية قيم الولاء والانتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس، فيما يتناول "اليوم الثاني" جوانب التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين، على أن يتناول اليوم الثالث التدريب على مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.