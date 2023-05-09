الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنين فى البحيرة

محكمة
محكمة

قررت محكمة الدلنجات الجزئية بالبحيرة، حبس تشكيل عصابي مكون من ٣ أشخاص سنة مع الشغل، قاموا بالنصب على أحد الأشخاص بأن أوهمه أنهم يمتلكون قطعة أرض زراعية يرودون بيعها، وتحصلوا على مبلغ ربع مليون جنيه وفروا هاربين.

ترجع أحداث الواقعة بتلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد علاء هندى مأمور مركز شرطة الدلنجات ، يفيد بتلقى بلاغاً من "جمال محمد على " يفيد بقيام 3 أشخاص باستدراجه بعد أن أوهموه أنهم يمتلكون قطعة أرض زراعية كائنة بمركز شرطة الدلنجات يريدون بيعها، وقاموا بمصاحبته لمعاينة تلك الأرض، وعقب المعاينة قاموا بالحصول على مبلغ ربع مليون جنيه وفروا هاربين ، وظل يقوم بالاتصال بهم لإكمال البيع إلا أنه فوجئ أن أنهم لا يملكون الأرض واسمائهم وهمية.

وعلى الفور تم تشكيل فريق من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة وبالتعاون مع ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات، برئاسة المقدم محمود يونس لسرعة كشف غموض الواقعة وسرعة ضبط مرتكبيها.

وتوصل تحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص هم "عبدالغفار م م" ، و"مصطفى ع ى،" هانى ح م " وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة برئاسة المستشار إسلام الدماطى مدير نيابة الدلنجات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة الدلنجات من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر رقم 8827 جنح 2023 الدلنجات وقررت نيابة الدلنجات بإحالة المتهمين للمحاكمة محبوسين.

3 أشخاص البحث الجنائى ب ارتكاب الواقعة المستشفى العام المتهمين اللواء أحمد اللواء أحمد خلف انقلاب سيارة ميكروباص انقلاب سيارة

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