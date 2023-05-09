موعد طرح الفيلم الجديد "أبو نسب" لـ محمد إمام وياسمين صبري

اقترب الثنائي محمد عادل إمام وياسمين صبري من إنهاء تصوير أحداث فيلمهما الجديد “أبو نسب”، والذي يسجل التعاون الثالث بينهما.

ويعرض العمل في موسم عيد الاضحى المقبل، بعدما قارب الثنائي على انهاء تصوير العمل حيث يتبقى لهم 10 ايام تصوير فقط وينتهوا بشكل كامل من العمل الذي يقوم رامي إمام بمهمة إخراجه .

وتجسد ياسمين خلال أحداث الفيلم شخصية لايف كوتش (مدربة تنمية بشرية) كوميدية وتقابل محمد إمام ويحدث بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية، فيما تقدم هالة فاخر شخصية والدة محمد إمام في أحداث الفيلم .

فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

وكان أول عمل جمع ياسمين بإمام فيلم «حجيم في الهند» عام 2016، الذي كانت تدور أحداثه في إطار كوميدي حول توكيل فرقة قوات خاصة لإنقاذ السفير المصري بدولة الهند بعد اختطافه، لكن المفاجأة تحدث حينما يكتشف بطل الفيلم أن من تم استدعاؤهم لهذه المهمة ليسوا أعضاء فرقة قوات خاصة، بل إحدى فرق العزف الموسيقي، كما قدما سويا فيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.