تقرير: الاقتصاد العالمي يُعاني من ضغوطات بسبب عدم كفاية إمدادات الطاقة

قال موقع "أويل برايس" البريطاني المعني بالغاز والطاقة، إن الاقتصاد العالمي يعاني من ضغوطات؛ بسبب عدم كفاية إمدادات الطاقة ويواجه "طريقا وعرا" للغاية.

وأشار الموقع البريطاني في تقرير، إلى أن الولايات المتحدة تخسر هيمنتها المرتبطة بالريادة في استهلاك الطاقة في حين تزداد قوة الصين والعديد من الدول الآسيوية الأخرى.

ولفت إلى أنه في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية اشتهرت الولايات المتحدة بهيمنتها ودورها القيادي في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ليست بعيدة عن فقدان هيمنتها، وأن الصراع على الهيمنة المستقبلية يمكن أن يؤدي إلى حرب كبرى.

ونوه بأن الهيمنة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالريادة في استهلاك الطاقة، ولا يتعين على البلد الذي يحتوي على نسبة عالية من استهلاك الطاقة في العالم الاعتماد على السلع والخدمات المستوردة من جميع أنحاء العالم.

وأشار إلى أن جزء واحد من مشكلة اليوم هو حقيقة أن إمدادات الوقود الأحفوري في العالم، خاصة النفط آخذه في النضوب، وأن الاستخراج لا يرتفع بالقدر الكافي لمواكبة النمو السكاني.

وأوضح التقرير، أن الولايات المتحدة وبعض الشركات التابعة لها تميل إلى أن تكون مستخدمين غير فعالين للوقود الأحفوري؛ لأن هذه البلدان معرضة لخطر كبير لخفض استهلاكها.

وقد تكون النتيجة حرباً حتى حرباً نووية حيث تفقد الولايات المتحدة هيمنتها، وبعد هذه الحرب يمكن أن تنقطع الولايات المتحدة في الغالب عن التجارة مع الدول الآسيوية.

وفند التقرير هذا التحليل وفقا لما يلي:

وترتبط الهيمنة ارتباطًا وثيقًا باستهلاك الطاقة لأن الطاقة هي ما يسمح للاقتصاد بتصنيع السلع بجميع أنواعها، بما في ذلك الأسلحة اللازمة للحرب، وانخفض استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة كنسبة مئوية من استهلاك العالم منذ عام 1970.

وذكر أن البيانات المتعلقة باستهلاك الطاقة حسب جزء من العالم متاحة بسهولة فقط منذ عام 1965، بدلاً من عام 1945، وبناءً على هذه البيانات، انخفض استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة كنسبة مئوية من إجمالي استهلاك الطاقة في العالم منذ عام 1965.

وهناك بعض الاقتصادات التي تشترك كثيرًا مع الولايات المتحدة والبلدان في هذه الفئة وهي اقتصادات متقدمة لديها حكومات ديمقراطية وأتوقع أن تميل هذه الدول إلى اتباع نهج الولايات المتحدة، بغض النظر عما إذا كانت أفعالها منطقية حقًا، فالاقتصادات المختارة هي الاتحاد الأوروبي واليابان وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا.

واستهلكت الشركات التابعة أكثر من 35٪ من إمدادات الطاقة العالمية في الفترة من 1965 إلى 1973، ولكن هذا انخفض في السنوات الأخيرة.

وتغير استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الشركات التابعة مقارنةً باستهلاك الطاقة في بقية العالم بشكل ملحوظ منذ عام 1965، وكان استهلاك بقية العالم في ارتفاع، بينما تقلص استهلاك الولايات المتحدة والشركات التابعة لها.

وإذا كانت إمدادات الطاقة العالمية آخذة في الازدياد ، فهذا يشجع على نمو الاقتصاد العالمي، وتسمح زيادة إمدادات الطاقة بشكل غير مباشر بسداد الديون مع الفوائد، وبشكل عام كلما زادت سرعة إمداد العالم بالطاقة ارتفع معدل الفائدة الذي يمكن دعمه.

بدون نمو في إمدادات الطاقة ، يضطر الاقتصاد الفردي إلى أن يصبح اقتصاد خدمة، وأن الولايات المتحدة مجبرة على استيراد جميع السلع المصنعة التي تحتاجها تقريبًا، حتى الأسلحة اللازمة للحرب، مثل هذا الاقتصاد مجبر على التركيز على الديون المتزايدة والتعقيد المتزايد.

وواجهت الهيمنة الأمريكية تحديًا كبيرًا في عام 1970 عندما بلغ إنتاج النفط الأمريكي ذروته وبدأ في الانخفاض، ومع ذلك فإن هذا التحول في التصنيع واستخراج الموارد بعيدًا عن الولايات المتحدة والشركات التابعة لها يخلق مشاكل.

وإذا كانت الولايات المتحدة والشركات التابعة لها على خلاف متزايد مع دول خارج هذه المجموعة، فسيصبح من الصعب على الولايات المتحدة ممارسة هيمنتها على هذه البلدان.

المشكلة هي أن الولايات المتحدة تعتمد على البلدان التي تتعارض معها من أجل الضروريات، حتى في صنع الذخائر للصراع الأوكراني، تحتاج الولايات المتحدة إلى الاعتماد على الصين ودول آسيوية أخرى للحصول على أجزاء من خطوط إمدادها.

ويتجه الاقتصاد العالمي الآن نحو عنق الزجاجة، فمع نمو في إنتاج السلع والخدمات اللازمة لتمويل الوعود المالية من أنواع عديدة، هناك حدود لكميات الوقود الأحفوري المتاحة بأسعار معقولة، والعالم يصل إلى تلك الحدود الآن.