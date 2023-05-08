أحمد أبوالغيط يكشف جهود الجامعة العربية لحل الأزمة السودانية منذ نشوبها

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الأزمة السودانية في حال استمرارها سيكون لها آثار سلبية كبيرة على دول الجوار، حيث سيكون هناك نزوح ملحوظ للمواطنين خارج وطنهم هرباً من تلك الأحداث القوية العنيفة.

الأزمة السودانية

وأكد أحمد أبو الغيط، خلال حواره لبرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن المجتمع السوداني كان حائط صد وحمى المصريين وقت حرب أكتوبر، كما أن القاذفات المصرية اتخذت قاعدة وادي سيدنا والقواعد السودانية للتدريب والحماية في الفترة من 69 حتى 1973.

وأضاف في حديثه، أن مصر تاريخياً استضافت السودان الذين كانوا جزء من مصر، فكان المواطن السوداني يعامل معاملة المواطن المصري، لذا العلاقات المصرية السودانية علاقات تاريخية لا يمكن التقليل منها.

تحركات جامعة الدول العربية

وتابع: "الجامعة العربية تحركت بكل قوتها في اليوم الثاني للصدام في السودان لمناشدة طرفي النزاع بوقف إطلاق النار حفاظاً على أرواح المواطنين".

واستطرد: "تواصلت مع الأمين العام للأمم المتحدة، واقترحت عليه الذهاب بطائرته الخاصة إلى السودان برفقة أيضاً رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، ولكن أخبرني أن الوضع الأمني في السودان لا يسمح الذهاب إلى أرض السودان على الإطلاق".