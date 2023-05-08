السجن 15 سنة غيابيا لعاطل قتل نجله زوجته بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار أحمد محمد عبد الوهاب ابو عمر رئيس المحكمة بمعاقبة عاطل، بالسجن المشدد غيابيا لمدة 15 سنه، مما أسند إليه والزمتة بالمصاريف الجنائية لاتهامه بضرب افضي الي موت حيث قام بالتعدي علي نجل زوجته بالضرب بقصد تعديل سلوكها مما ادي وفاتها، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار عبد العظيم عبد الهادي البيه والمستشار الدكتور ايمن احمد رمضان والمستشار محمد عبد القادر الحلو وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.

وترجع أحداث القضية المقيدة برقم 14927 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد ببلاغ من والدة الطفلة المجني عليها ، بتعرض نجلتها للضرب من قبل المتهم ، مما ادي الي وفاته بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة ، أنه حال عودة المدعوة "ر.ن.ح" والدة المجني عليها من مهام عملها الي منزلها، أبصرت أبنتها المجني عليها " ك.ك.م"، والتي لم تبلغ من العمر 6 سنوات مغشيا عليها وملقاه أرضا وتعاني من تشنجات اثر قيام المتهم " م.ع.ع" عاطل، بالتعدي عليها بالضرب لتقويم سلوكها مستخدما في التعدي اداه " عصا مكنسة "، فنتج عن ذلك التعدي إصابتها الوارد بتقرير مصلخة الطب الشرعي والتي أودت بحياتها ، واضافت والدة المجني عليها ، أن المتهم زوجها بعد طلاقها من والد المجني عليها وكان دائم التعدي عليها ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ودلت التحريات علي قيام المتهم بالتعدي الدائم علي الطفلة المجني عليها ظنا منه بتقويم سلوكها ولم يقصد من ذلك قتلها ولاكن الضرب افضي الي موتها.

وتبين من تقرير مصلحة الطب الشرعي ، وجود عدد كدمات تنتشر بالظهر والعنق والوجه والأطراف الأربعة وسحجات مغطاه بمساحات مختلفة وتعزي الوفاة للإصابات الرضية بالرأس بما أحدثته من انزفة بالمخ وقاع المخ مما ادي الي وقف وظائف المخ وتوفيت ، وان المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ولذلك وبعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات الجنائية قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.