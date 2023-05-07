الأحد 07 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المحكمة تثبت السلامة العقلية لمتهم بذبح زوجته في النزهة

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، الدائرة السادسة، اليوم الأحد ، نظر محاكمة المتهم بذبح زوجته بـ"مطواة" في منطقة النزهة ، إلى جلسة الغد.

وتسلمت المحكمة تقرير مستشفى الأمراض العقلية الذي أكد سلامة قوى المتهم العقلية، وقت ارتكاب الجريمة وأنه مسؤول عن تصرفاته.

صدر الحكم برئاسة المستشار سرور أحمد سرور، وعضوية المستشارين السعيد أحمد عبده، ومحمد مصطفى عبيد، وأمانة سر محمد خميس.

بداية الواقعة أن شهدت منطقة النزهة، بالقاهرة، واقعة قتل، حيث أقدم "ح. م"، 43 عامًا، على قتل زوجته "رباب"، 40 عامًا؛ إثر خلاف نشب بينهما بعد أن كشفت الزوجة عن تعدد علاقاتها، وأنها ستخبر أهلها وتطلب الطلاق؛ الأمر الذي أثار غضب المتهم، ودفعه إلى قتلها بـ8 طعنات وذبحها داخل المنزل؛ ليكون حديث أهالي منطقة النزهة.

وتعود تفاصيل الواقعة، ببداية الشجار مع المجنى عليها والمتهم بسبب خلافات زوجية بينهما، وأنه انفصل عنها لفترة طويلة، وبعد تدخل بعض أفراد الأسرتين قام بردها مرة أخرى إلى عصمته.

وكشفت التحريات عن أن المتهم أثناء وجوده داخل الشقة يوم الجريمة، نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات زوجية بينهما فتطورت إلى مشاجرة فتعدى عليها بالضرب.

وعقب التعدي عليها بالضرب توجه إلى المطبخ واستل سلاحين أبيضين "مطواة وسكينة"، وتوجه نحوها وقام بتسديد عدة طعنات متفرقة لها بجسدها.

النزهة المتهم سلامة المحكمة

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