محافظ بني سويف يتفقد أعمال توريد واستلام القمح بشونة إهناسيا الخضراء

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، اليوم، شونة بني سويف "1 " باهناسيا الخضراء ، وذلك ضمن جولاته الدورية لمتابعة أعمال توريد واستلام محصول القمح من المزارعين للموسم الحالي 2022-2023.

رافق محافظ بني سويف خلال الزيارة المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين ، المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة، المحاسب منسي طنطاوي رئيس قطاع البنك الزراعي ببني سويف، وهاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف ، والمهندس جمعة عبد الحفيظ وكيل مديرية التموين

وتابع محافظ بني سويف سير أعمال التوريد بالشونة التابعة للبنك الزراعي المصري، وانتظام دخول السيارات ووزنها وتفريغ حمولاتها وتخزين القمح وفق القواعد والإجراءات المتبعة والمقررة، وتجول داخل الشونة التي يزيد إجمالي طاقتها الاستيعابية عن 6700 طن، وتفقد مكوناتها والتي تضم (شونة اسمنتية تسع 1200 طن، وهنجر معدني يستوعب 1600 طن ، ومركز للتجميع بسعة 3920 طن )، وتخدم بجانب إهناسيا الخضراء ،قرى باها ، باروط، دموشيا ، اهوة ، وبني عفان والعديد من قرى المركز.

- انتظام أعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية وجودة القمح المورد

واطمئن الدكتور محمد هاني غنيم على انتظام أعمال الفرز والاستلام وتحديد نوعية وجودة القمح المورد عن طريق اللجنة المشكلة لهذا الغرض، من "التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الجهات المسوقة"، وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مع التأكيد على سرعة صرف كافة مستحقات الموردين خلال المدة المقررة، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة أثناء عملية التوريد وتسهيل استلام الأقماح من الفلاحين.

وحرص محافظ بني سويف على عدد من الموردين والمزارعين ، والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم حول عمليات التوريد وتذليل العقبات أمامهم، مؤكداً حرصه على المتابعة اليومية لتوريد المحصول حتى انتهاء الموسم، وناشدهم بالالتزام بكافة إجراءات توريد الأقماح للصوامع والشون المخصصة.

و أشار إلى أن الدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد، ، مؤكداً على استمرار تقديم سبل الدعم والتيسيرات لهم لتسهيل عمليات توريد الأقماح وتسليمهم مستحقاتهم المالية أولًا بأول وتوفير مناخ تنافسي لجذب المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من المحصول وتجاوز المستهدف هذا العام

يذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح قد بلغت 126 ألفا و155فداناً، على مستوى المحافظة بمستهدف توريد 227 ألف طن هذا الموسم

جانب من جولة محافظ بني سويف

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