الخميس 04 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد جلال: نقاش المحور الاقتصادي بالحوار الوطني سيركز كلياً على البدائل

أحمد جلال
أحمد جلال

قال أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن السياسة هي التي تقود الاقتصاد، وكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس منحت الكثير من الزخم للحوار الوطني وأعطت أمل كبير للمشاركين أن عين الإدارة السياسية متطلعة بقوة على الأحداث.

جلسات الحوار الوطني  

وأكد مقرر المحور الاقتصادي، خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة" مع الإعلامي أحمد الطاهري، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه سعيد بالتنوع الوطني التي حضر أمس الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، معبراً:" تساؤلات عمرو موسى كانت في غاية الأهمية، وفريد زهران عندما قال أنه اتي للحوار رغماً عنه أعلى من قيمة الحوار ذاته". 

وأضاف في حديثه، أنه بالرغم من التوجهات المختلفة للمشاركين في الحوار الوطني الآن إلا أن الجميع يقف عند مصلحة المجتمع، ولهذا بالرغم من التعب الشديد الذي شعر به كبار السن في الجلسة الافتتاحية لطول الفترة الزمنية التي استغرقتها إلا أنه كان هناك حالة من الاستمتاع الشديدة أثناء السماع لأحاديث المشاركين. 

وتابع: "الاقتصاد حرفة، وتوطين الصناعة لها طرق محددة يسير عليها المجتمع ولكن مصر كانت تضع خطط توطين الصناعة ويتم تغييرها سريعاً مثل الحرص على توطين الصناعة من سنوات كثيرة ولكن لم يحقق هذا حتى الآن". 

بدائل المحور الاقتصادي 

واستطرد: "كل نقاش في المحور الاقتصادي تحت اللجان المختلفة سوف يركز كلياً على البدائل المختلفة واختيار البدائل الأفضل بالنسبة للواقع المصري".

أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادي اختيار البدائل اكسترا نيوز كلام فى السياسة

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