مستفيدون من «استيراد سيارات المصريين بالخارج»: الإجراءات ميّسرة

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن أكثر من ١٠٠ ألف مصرى بالخارج تقدموا للاستفادة من مبادرة «استيراد سيارات المصريين بالخارج»، التى يتبقى فقط ١٠ أيام على انتهاء مدة التقدم لها، مؤكدًا تزايد الإقبال بعد تطبيق الضوابط الميسرة.

واستعرض وزير المالية، أمس، تقريرًا للمرصد الإعلامى الجمركى حول آراء المستفيدين من المبادرة، الذين وجهوا التحية للحكومة، ممثلة فى وزارتىّ المالية والهجرة، كما وجهوا التحية لكل الجهات التى أسهمت فى تحقيق حلم المصريين بالخارج فى الحصول على سيارة مستوردة بضوابط وإجراءات ميسرة، وشحنها إلى مصر.

وقال أشرف أبوالفتح، أحد المستفيدين، يعمل بالمملكة العربية السعودية، إن «مبادرة سيارات المصريين بالخارج كانت مطلبًا مهمًا لأبناء الوطن بالخارج، منذ سنوات، وكنا نتمنى استيراد سيارة جديدة أو مستعملة، وأوجه الشكر للدولة لاستجابتها مطلب مد فترة المبادرة لمدة ٦ أشهر، ومد فترة الموافقة الاستيرادية لخمس سنوات».

وأضاف «أبوالفتح»: «لم أواجه أى عقبات خلال فترة التسجيل حتى خلال تحويل مبلغ الوديعة.. وتسلمت السيارة بحالة ممتازة».

وأشار رفعت محمود، يعمل بدولة قطر، إلى أنه تقدم للمبادرة عبر التطبيق الإلكترونى الخاص بها، مشيدًا بمد فترة الموافقة الاستيرادية لخمس سنوات.

وقال «محمود»: «كان هناك بعض القلق بشأن صعوبة الإجراءات، لكن الواقع أثبت أن الدولة تبذل كل المجهودات الممكنة لتسهيل التقدم للمبادرة إلكترونيًا، وإنهاء الإجراءات حتى الإفراج عن السيارة بعد إيداع قيمة الرسوم بالدولار فى حساب وزارة المالية».