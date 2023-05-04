الخميس 04 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وزير التنمية ومحافظ الجيزة يتفقدان مواقف الأجرة بالمحافظة لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

وزير التنمية ومحافظ
وزير التنمية ومحافظ الجيزة يتفقدان مواقف الأجرة

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الخميس، مواقف سيارات السرفيس بميدان الجيزة والمريوطية؛ لمتابعة تطبيق تعريفات الركوب الجديدة التي تم الإعلان عنها ومدى التزام السائقين بها.

ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة المتابعة المستمرة، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وخطوط السير والإعلان عن الأسعار الجديدة لأجرة الركوب في مكان ظاهر بالموقف مع تشديد الرقابة، وتوقيع العقوبات المقررة قانوناً على المخالفين، مؤكدًا ضرورة وضع ملصق على سيارات السرفيس يتضمن خط السير والأجرة المُحددة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالدور المتميز للأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ورجال المرور لمتابعة انتظام والتزام السائقين بتطبيق التعريفة الجديدة.  

ووجه محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من وضع استيكرات تعريفة الركوب الجديدة، والتأكد من وضعها في مكان ظاهر على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة، مع نشر اللوحات التي توضح خطوط السير والتعريفة الجديدة لكل خط في مكان واضح في كل موقف على أن توضح كل لوحة أرقام شكاوى للمواطنين الخاصة بمجلس الوزراء ومرور الجيزة وغرفة العمليات بالمحافظة.

كما وجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية على المواقف ومحطات الوقود بنطاق دائرة المحافظة؛ لمنع استغلال المواطنين ولضبط السائقين المخالفين.

وحرص وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة خلال تفقدهما مواقف السيارات على لقاء عدد من المواطنين والسائقين واستفسر منهم عن مدى الالتزام بتطبيق التعريفة الجديدة، مُطالبًا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي سائق يخالف الالتزام بالتعريفة الجديدة.

كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة مشروع تأهيل وتغطية ترعة المريوطية وتطوير وتوسعة مسار الطريق، وإنشاء مجمع مواقف سرفيس في المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل أعلى القطاع الذي تم تغطيته من الترعة في إطار خطة المحافظة للقضاء على المواقف العشوائية، وتطوير الطرق المؤدية للمناطق السياحية والأثرية. 

رافق وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة خلال الجولة، اللواء أسامة جاد الوكيل الدائم لوزارة التنمية المحلية، اللواء وائل سعدة المشرف علي غرفة العمليات إدارة الأزمات بالوزارة، واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، ورؤساء أحياء جنوب الجيزة والهرم والطالبية.

اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الأسعار الجديدة لأجرة الركوب

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