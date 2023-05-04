الخميس 04 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الخدمات البيطرية": قوافل وندوات إرشادية للتوعية بالتأمين على الماشية

المواشي
المواشي

أكد الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، تنظيم عدد كبير من القوافل والندوات الإرشادية بمختلف محافظات الجمهورية وبأسواق الماشية، للتوعية بأهمية التأمين على الماشية، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من مربي الماشية والفلاحين للتأمين على ماشيتهم، للاستفادة من الخدمات المتنوعة التي يقدمها الصندوق.

وقال الدكتور صابر، إنه يتم بالتنسيق بين الصندوق والهيئة، ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، لتكثيف التوعية والإرشاد بالأسواق وأماكن تجمع المربين من منتجي الثروة الحيوانية، بأهمية صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، والمزايا والخدمات التي يقدمها للمؤمن على ماشيته.

وأضاف أن ذلك يأتي في ظل توجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة نشر ثقافة التأمين الصحي بين المربين، لافتا إلى أنه يتم تنظيم القوافل والندوات الإرشادية بالأسواق؛ حيث توجد أكبر أماكن تجمع للمربين والفلاحين منتجي الثروة الحيوانية، وكذلك الإرشاد من خلال الاشتراك مع القوافل السكانية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري.

وأشار رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى أن الصندوق يقدم خدمات كثيرة في مقابل مبلغ تأميني بسيط من كل من يمتلك رأس ماشية أو أكثر، ويوفر في المقابل خدمات مجانية سواء رعاية صحية أو دعم للأعلاف، وحال نفوق الحيوان أو الذبح الاضطراري يعوض صاحبه بتعويض قد يصل إلى 100% من قيمة رأس الماشية، كما يوفر خدمة تأمينية تجاه أي أضرار قد تطال الثروة الحيوانية، كما تيسر خدمات رعاية صحية وتحصين ولقاحات، ما يساعد على نجاح التربية وتحقيق عائد مرتفع.

رئيس الخدمات البيطرية قوافل وندوات إرشادية بالمحافظات للتوعية بأهمية التأمين على الماشية أكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخدمات البيطرية رئيس “الخدمات البيطرية وقال الدكتور صابر إنه يتم بالتنسيق بين الصندوق والهيئة

الأكثر قراءة

زيادة تعريفة الركوب بنسبة لا تتجاوز 10% بالبحيرة (صور)

تعريفة المواصلات في دمياط بعد تحريك أسعار الوقود

"التنمية المحلية" و"البيئة" و"العربية للتصنيع" يبحثون آليات تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة

عقب تحريك أسعار السولار.. تعرف على تعريفة الركوب الجديدة بالغربية

محافظ بورسعيد: لا زيادة في تعريفة الركوب الداخلية

تشكيل الأهلى المتوقع أمام بيراميدز فى السوبر المصري والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الأسوانى

النيل الآمن من الرمال المتحركة

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. اختلاف لا خلاف

وائل لطفي

الوحدة فى إطار التنوع

بكر عويضة يكتب: تتويج تشارلز يحدّث نهج إليزابيث

ماجد حبته

.. وبدأ الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

نورا ناجي.. هُوِيَّة نقيَّة ونجوميَّتان

مدحت بشاى

الإعلام الدينى.. والحوار الوطنى

جلال حمام

صراع المصالح فى السودان

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تعلن استشهاد 3 وإصابة 4 برصاص الاحتلال

بينها «القيادة الجنوبية».. الجيش الإسرائيلى يعلن تعيينات جديدة فى هيئة الأركان

بعد تبادل إطلاق الصواريخ بين إسرائيل وغزة.. الأسباب والرد والتداعيات