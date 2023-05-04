"الخدمات البيطرية": قوافل وندوات إرشادية للتوعية بالتأمين على الماشية

أكد الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، تنظيم عدد كبير من القوافل والندوات الإرشادية بمختلف محافظات الجمهورية وبأسواق الماشية، للتوعية بأهمية التأمين على الماشية، مشيرا إلى أن هناك إقبالا كبيرا من مربي الماشية والفلاحين للتأمين على ماشيتهم، للاستفادة من الخدمات المتنوعة التي يقدمها الصندوق.

وقال الدكتور صابر، إنه يتم بالتنسيق بين الصندوق والهيئة، ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، لتكثيف التوعية والإرشاد بالأسواق وأماكن تجمع المربين من منتجي الثروة الحيوانية، بأهمية صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، والمزايا والخدمات التي يقدمها للمؤمن على ماشيته.

وأضاف أن ذلك يأتي في ظل توجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة نشر ثقافة التأمين الصحي بين المربين، لافتا إلى أنه يتم تنظيم القوافل والندوات الإرشادية بالأسواق؛ حيث توجد أكبر أماكن تجمع للمربين والفلاحين منتجي الثروة الحيوانية، وكذلك الإرشاد من خلال الاشتراك مع القوافل السكانية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري.

وأشار رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى أن الصندوق يقدم خدمات كثيرة في مقابل مبلغ تأميني بسيط من كل من يمتلك رأس ماشية أو أكثر، ويوفر في المقابل خدمات مجانية سواء رعاية صحية أو دعم للأعلاف، وحال نفوق الحيوان أو الذبح الاضطراري يعوض صاحبه بتعويض قد يصل إلى 100% من قيمة رأس الماشية، كما يوفر خدمة تأمينية تجاه أي أضرار قد تطال الثروة الحيوانية، كما تيسر خدمات رعاية صحية وتحصين ولقاحات، ما يساعد على نجاح التربية وتحقيق عائد مرتفع.