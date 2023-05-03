سلطات باراجواي تنفي تزوير في الانتخابات الرئاسية

رفضت سلطات باراجواي المزاعم بحصول تزوير في الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية الأسبوع الماضي، وفاز فيها المرشح اليميني سانتياجو بينيا الذي حض على الهدوء بمواجهة دعوات للتظاهر أطلقها منافسه الخاسر بايو كوباس الذي حل ثالثا.

ولبى الاثنين مئات من أنصار المرشح الرئاسي بايو كوباس، دعوته للاحتجاج في العاصمة أسونسيون، حيث اشتبكوا مع الشرطة أمام مقر هيئة الانتخابات.

وقال المتحدث باسم المحكمة الانتخابية كارلوس ليوبيتيك للصحفيين لا يوجد أي احتمال لحصول تزوير، مضيفا أن النتائج تعبّر عن رأي المواطنين سواء أعجبنا ذلك أم لا.

وأفادت الشرطة بأنه تم اعتقال نحو 70 متظاهرا خلال الليل في جميع أنحاء البلاد لإخلالهم بالنظام العام، وأزيلت حواجز عدة بحلول صباح الأربعاء .

وندد "كوباس" بالمخالفات المزعومة في الانتخابات التي جرت ،الأحد، وتصدرها سانتياجو بيني الاقتصادي ووزير المالية السابق البالغ 44 عاما بأكثر من 42 بالمئة من الأصوات، بينما حصل منافسه إفراين أليغري من تحالف أحزاب يسار الوسط على نحو 27,5 في المئة.

وحصل كوباس على 22 % من الأصوات متجاوزا التوقعات، لكنه لم يقدم أي شكوى رسمية لدعم مزاعمه بشأن حصول عملية احتيال هائلة على حد وصفه.

وأضاف "ليوبيتيك"، أن المحكمة تقدمت أيضا بشكوى ضد المتظاهرين الذين حاولوا اعتراض الشاحنات التي تنقل صناديق الاقتراع.