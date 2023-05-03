الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس العراقى: نأمل فى تشكيل مجلس للتعاون التجارى والاقتصادى مع إيطاليا

الرئيس العراقي عبد
الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد

أعرب الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد،  عن أمله في تشكيل مجلس للتعاون التجاري والاقتصادي مع إيطاليا، مشيدًا في الوقت نفسه "بدورها في مساندة الشعب العراقي في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي وجهوده لحماية أمنه واستقراره".


وأفادت الرئاسة العراقية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، ـ بأن "الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد أدلى بهذا التصريح خلال استقبله في قصر بغداد، وزير الدفاع الإيطالي جويدو كريستو والوفد المرافق له بحضور السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتسيو جريجانتي"، مشيرًا إلى أنه "جرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز وتوطيد علاقات التعاون الأمني بين البلدين".


وأكد رشيد - وفق البيان - على عمق العلاقات مع إيطاليا، مشيرًا إلى أن "العراق يسعى إلى المزيد من التعاون والاستفادة من الخبرات التكنولوجية في مجال المياه والبيئة، إضافة إلى توسيع أطر الشراكة في مجالات التدريب والإعداد للقوات الأمنية، وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب والتطرف".


وأوضح الرئيس العراقي أن "الحكومة لديها برنامج مكثف منح الأولوية لترسيخ الأمن والاستقرار الذي يعد ركيزة أساسية لتنفيذ البرنامج الحكومي، كذلك تطوير الخدمات العامة والبنى التحتية وتشجيع فرص الاستثمار"، لافتًا إلى أن "العراق سبق وأن عانى من الحروب والإرهاب والعنف واليوم ينعم بالأمن والاستقرار".


من جانبه، أكد الوزير الإيطالي كريستو "حرص بلاده على استمرار دعمها للعراق ورغبتها في تعميق أسس العلاقات لتشمل العديد من المجالات خاصة في المجالات الأمنية والاستخباراتية والبيئية والمياه والصناعة وبما يحقق المصالح العليا للبلدين"، معربًا عن سعادته "للتطورات الإيجابية التي يشهدها العراق خاصة في مجال ترسيخ الأمن والاستقرار".

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