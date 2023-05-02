الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

بعد إطلاق نحو 20 صاروخًا..

الجيش الإسرائيلي يفعل منظومة القبة الحديدية على حدود غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، تفعيل منظومة القبة الحديدية بعد إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة المحاصر باتجاه مستوطنات الغلاف.

وأصاب صاروخ بشكل مباشر منزلا في مستوطنة سديروت، وأسفر عن إصابة أحد الأشخاص يبلغ من العمر 25 عاما وحالته حرجة.

وأفاد جيش الاحتلال بأن نحو 20 قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة.

وفتحت السلطات الإسرائيلية الملاجئ في منطقة بئر السبع، كما سمعت صافرات الإنذار في المناطق المحاذية لقطاع غزة.

وطالب جيش الاحتلال من سكان المستوطنات البقاء قرب الملاجئ والمناطق المحصنة وتجنب التجمعات في مناطق مفتوحة.

غزة مستوطنات الغلاف إسرائيل سديروت بئر السبع

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