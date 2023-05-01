علامة كاملة.. مصر تتوج ببطولة كرة السلة للكراسي المتحركة

توّج منتخب مصر لكرة السلة للكراسي المتحركة بلقب البطولة العربية عقب فوزه على نظيره الكويتي الذي استضاف البطولة وذلك بنتيجة 40/41.

وجاء المنتخب المغربي فى المركز الثالث والإمارات في المركز الرابع.

وحقق منتخبنا الوطني العلامة الكاملة فى كل مبارياته بالبطولة بالفوز على كل من المغرب والأردن وفلسطين والإمارات قبل الفوز على الكويت في المباراة النهائية.

وشارك فى البطولة كلا من الكويت الدولة المضيفة ومصر، والأردن وفلسطين ولبنان والمغرب والإمارات و البحرين.

وترأست البعثة المصرية أمل مبدى عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورئيس الاتحاد المصرى للاعاقات الذهنية.

ويقود منتخبنا الوطني عادل شریف مديرا فنيا، يعاونه جمال أحمد وسعید بدري مدربين، ومحمد رشاد، مديرًا إداريًا.

وضمت قائمة منتخبنا الوطني اللاعبين محمود صبري، سامي منصور، توبة نجدي، محمد محمد حسب النبي، الحسن ياسر، أشرف ابو زيد ، أشرف محمد زغلول، محمد أنور، أحمد فتحي، محمد فرج، ومجدى طلعت.

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