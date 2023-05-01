تفاصيل ضبط سائق توكتوك بالمنوفية دهس طفلة بعد خروجها من الحضانة

استقبلت مستشفى شبين الكوم التعليمي طفلة عمرها 4 سنوات، عقب قيام سائق توكتوك من دهسها، أثناء خروجها من الحضانة المقيدة بها بقرية مليج في مدينة شبين الكوم التابعة لمحافظة المنوفية، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



وتمكنت قوة أمنية من ضبط سائق توكتوك دهس طفلة بعد خروجها من الحضانة بقرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.



وترجع تفاصيل وإحداث الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بمصرع طفلة بقرية مليج التابعة لذات المركز، وذلك بعد خروجها من الحضانة، ونقل الجثمان إلى مستشفى شبين الكوم الجامعي لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة معاينة الطب الشرعي.

وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، حيث تبين لهم مصرع الطفلة س، أ، عقب تعرضها لحادث تصادم مع توكتوك قيادة ع، ا وتم القبض عليه والتحفظ على التوكتوك المتسبب في الحادث، بمركز شرطة شبين الكوم لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة ضده، وجارِ استخراج الأوراق اللازمة لدفنه جثمان الطفلة بمقابر العائلة بعد معاينة الطب الشرعي.