غدًا.. وزير التعليم العالى يزور جامعة أسيوط

يزور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة أسيوط صباح غدٍ الأحد للمشاركة في العرض التوضيحي حول "الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠".



وكشف الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن أنه من المقرر أن يصل وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى رحاب جامعة أسيوط صباح غدٍ الأحد للمشاركة في جلسات وورش عمل حول "الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي" تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات.



وأوضح أحمد المنشاوي، أنه من المقرر أن يقوم الدكتور محمد أيمن عاشور بمناقشة العرض التوضيحي للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول "الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠".



وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أنه ستتم مناقشة العرض التوضيحي حول "استراتيجية جامعة أسيوط للتطوير في ضوء رؤية وزارة التعليم"، وذلك يوم الأحد الموافق ٣٠ أبريل الساعة ١١ صباحًا، بقاعة الدكتور محمد رأفت بالمبنى الإداري.



وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أنه من المقرر أن تعقد أيضًا ورشة عمل حول التوظيف والربط بسوق العمل للدكتور أيمن فريد حمزة، مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي والتأهيل لسوق العمل، وورشة عمل حول الابتكار وريادة الأعمال للدكتور ماجد غنيمة، بصندوق المبتكرين والنوابغ.

ومن المقرر أن يناقش المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه بحامعة أسيوط، عدة ملفات من أهم هذه الملفات أزمة الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية وبحث قواعد قبولهم بالجامعات المصرية، والاستعدادات لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعي 2022/ 2023، والتي من المقرر أن تبدأ في نهاية شهر مايو وأول شهر يونيو المقبل، كما يناقش المجلس مستجدات تنسيق العام الجامعي الجديد 2023/ 2024.