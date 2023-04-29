الخطيب يهنئ «سيدات الأهلى لكرة اليد» ببطولة الدورى

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، على تهنئة لاعبات الفريق الأول لكرة اليد وجهازهن الفني والإداري والطبي بعد الفوز بالدوري بجانب بطولة الكأس التي حققها الفريق قبل أيام.

وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز للاعبات وروحهن العالية والإصرار على المكسب والجمع بين البطولتين.

وقال إن هذا الانتصار يحمل الفريق مسئوليات أكبر فيما هو قادم، سواء على المستوى المحلي أو القاري، ولا بد من مضاعفة الجهد والاستعداد القوي للحفاظ على الصدارة وإسعاد جماهير الأهلي القاسم المشترك في كل البطولات والانتصارات في كل الألعاب.

والفريق الأول لكرة اليد للسيدات بالنادي توج بلقب بطولة الدوري، بعد الفوز على فريق سبورتنج، بنتيجة 28-24 في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم بين الفريقين على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

قدمت لاعبات الأهلي عرضًا قويًّا خلال شوطي المباراة النهائية، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 14-8، بفضل الدفاع القوي على الدائرة والهجوم الخاطف السريع بجانب الالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

وواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني، تحت قيادة محمد عادل، المدير الفني، لينهي الفريق المباراة لصالحه بنتيجة 28-24 ويحصد اللقب.