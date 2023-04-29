السبت 29 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المتحدث العسكرى: خبيران بجراحة العمود الفقرى والأشعة التداخلية بالمركز الطبى العالمى

المتحدث العسكري
المتحدث العسكري

يستضيف المركز الطبي العالمي الخبير الهندي الأستاذ الدكتور ماهيشا كانسيلا، خبير علاج أمراض وآلام العمود الفقري بالمناظير الجراحية بدون فتح جراحي وبدون تخدير وإجراء حالات استئصال الغضروف القطني والعنقي بالمنظار بدون شق جراحي وبدون تخدير وبدون غرز وحقن الفقرات بالأسمنت الطبي في حالات الكسور والأورام وحقن الغضاريف والمفاصل والأعصاب في حالات آلام العمود الفقري وتثبيت الفقرات بالتدخل المحدود، وذلك فى الفترة من 5 إلى 10 مايو المقبل.

وذكر المتحدث العسكري، عبر صفحته الرسمية، أنه من المقرر أن تناظر الحالات بالعيادة التحضيرية يومي الإثنين والأربعاء من الساعة 3 حتى 5 مساء.

كما يستضيف المركز الطبي العالمي، الخبير الفرنسي الأستاذ الدكتور تيري دو بيري، خبير الأشعة التداخلية لعلاج حالات أورام الكبد والقنوات المرارية وبعض أورام الرئة والكلى والعظام بواسطة الأشعة التداخلية، اعتبارًا من غدٍ الأحد وحتى يوم 6 مايو المقبل.

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة 8 صباحًا وحتى 2 مساء.

للتواصل على رقم الخط الساخن 16221.

آلام العمود الفقرى الأشعة التداخلية الطبى العالمى الخط الساخن الخبير الفرنسي العمود الفقري المركز الطبي العالمي المتحدث العسكري القنوات المرارية

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