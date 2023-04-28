الجمعة 28 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تنفيذ 10 قرارات إزالة في 7 مراكز خلال حملات مكثفة بالبحيرة

الإزالة
الإزالة

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة بتنفيذ 10 قرارات إزالة وإيقاف أعمال مخالفة على مساحة  3125م٢ بنطاق مراكز "كفر الدوار- حوش عيسى- إيتاي البارود- أبو المطامير- دمنهور- الدلنجات - رشيد "

وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أنه تمت إزالة حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، عبارة عن أسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض والمون الإسمنتية ومباني وشدات خشبية وتشوينات وحفر لعمل قواعد وسملات.

- فرق المتغيرات المكانية تعمل  بالتنسيق مع  كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف

كما أكدت نائب محافظ البحيرة، أن فرق المتغيرات المكانية تعمل  على مدار الساعة بالتنسيق مع  كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف ومحاولات استغلال البعض فترة إجازة عيد الفطر المبارك، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.

إزالة كافة التعديات الاراضي الزراعي الأراضي الزراعية إستمرار الحملات المكبرة استمرار الحملات

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